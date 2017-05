Die neue Kinowoche wird wieder spannend sein. Zu entdecken sind Frauen und Männer die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind.

Before I Fall



Drama (USA 2017). Regie: Ry Russo-Young. Mit Zoey Deutch, Halston Sage, Elena Kampouris, Jennifer Beals. Drehbuch: Maria Maggenti, Gina Prince-Bythewood. Kamera: Michael Filmognari. 98 Minuten. (Ab 12)



Samanthas Leben könnte perfekter nicht sein. Sie hat einen in ihren Augen großartigen Freund und ihre besten Freundinnen Ally, Elody und Lindsay bedeuten die Welt für sie. Das Leben der beliebten It-Girls besteht aus Feiern, Knutschen und der Wahl der richtigen Klamotten. Bis sich an einem einzigen Tag alles ändert: Sam wird nach einer Party in einen Autounfall verwickelt, der sie das Leben kostet. Doch als wäre nichts geschehen, wacht sie am Morgen desselben Tages in ihrem Bett auf.



Bob le bricoleur: Les Megamachines



Animation (GB 2017). Réalisateurs: Colleen Morton, Stuart Evans. 60 minutes. (Enfants admis)



Bob doit construire un barrage pour amener de l’eau à Springville. Les ennuis commencent quand son nouvel associé se révèle être, peut-être bien, un nouvel ennemi...!



L’amant double

Thriller érotique (F 2017). Réalisateur: François Ozon. Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Dominique Reymond. 107 minutes. (A partir de 16 ans)

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

C'est l'un des cinéastes français les plus singuliers et les plus réputés à l'étranger: François Ozon. Pourtant il n'a pas encore reçu les honneurs et les récompenses qu'il mérite, souvent nommé aux César mais jamais gagnant. «L'Amant double» est son troisième film sélectionné en compétition à Cannes après «Swimming Pool» et «Jeune & Jolie». On remarquera la présence derrière la caméra de l'excellent chef opérateur Manu Decosse.

Free Speech Fear Free



Dokumentation (GB 2017). Regie: Tarquin Ramsay, Jörg Altekruse. Mit Jude Law, Julian Assange. 80 Minuten. (Ab 6)



Tarquin Ramsay ist erst 15 Jahre alt, als er mit seinem Projekt zum Thema Meinungsfreiheit beginnt. Der Jugendliche beschäftigt sich mit der Frage, ob es eine funktionierende Gesellschaft ohne Meinungsfreiheit geben kann. Immer größere Wellen schlägt Ramsays Projekt, immer prominenter wird der Kreis derer, die sich für den aufstrebenden Filmemacher vor die Kamera stellen. Fünf Jahre später ist aus Tarquin Ramsays gesammelten Materialien ein abendfüllender Kinofilm geworden: Darin sind u. a. seine Interviews mit Hackern, Philosophen und Datenschutz- und Anti-Überwachungsaktivisten wie Jacob Appelbaum und Julian Assange zu sehen, seine Analyse der aktuell tatsächlich gelebten Meinungsfreiheit in verschiedenen Ländern und Gedanken darüber, wie ein Leben ohne dieses Menschenrecht aussehen würde. Auch Schauspieler wie Jude Law kommen in der Doku zu Wort.



Marie-Francine



Comédie (F 2017). Réalisatrice: Valérie Lemercier. Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, Philippe Laudenbach. 95 minutes. (A partir de 6 ans)



Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel, qui sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison? Monsieur Bout-de-bois. Animation (GB 2017). Réalisateurs: Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert. Avec les voix de Martin Freeman, Sally Hawkins, Jennifer Saunders. 27 minutes. (Enfants admis) Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…



Unlocked

Spionagethriller (USA 2017). Regie: Michael Apted. Mit Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich. 98 Minuten. (Ab 16)

Eine CIA-Vernehmerin (Noomi Rapace) gibt, ohne es zu wollen, Informationen an ein Terroristen-Netzwerk weiter. Die Extremisten wollen die Daten daraufhin nutzen, um mit Biowaffen einen Anschlag auf London verüben. Die CIA-Agentin hat nicht viel Zeit, um die Katastrophe zu verhindern und die Metropole zu retten. Für ihre Hauptrolle ließ sich Noomi Rapace, bekannt aus der Millennium-Trilogie, in mehreren Kampfsportarten ausbilden.