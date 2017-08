The Beguiled

Drama (USA 2017). Regie und Drehbuch: Sofia Coppola. Mit Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence. Kamera: Philippe Le Sourd. Musik: Phoenix. 93 Minuten. Ab 12 Jahren.

Seit drei Jahren tobt der Amerikanische Bürgerkrieg zwischen Nordstaaten und Südstaaten und mittlerweile sind nur noch fünf Schülerinnen am Mädcheninternat von Schulleiterin Martha Farnsworth verblieben: Alicia, Amy, Jane, Marie und Emily.



Von Miss Farnsworth und der einzigen Lehrerin Edwina Dabney unterrichtet, führen die Mädchen an dem Internat in Virginia ein ruhiges Leben, bis Amy eines Tages über den verletzen Nordstaaten-Offizier John McBurney stolpert.



Zwar will Miss Farnsworth eigentlich nichts mit dem verfeindeten Soldaten zu tun haben, dennoch entscheidet sie sich nach kurzem Zögern, John erst einmal gesund zu pflegen. Doch schnell stellt sich heraus, dass sich alle Damen, egal ob jung oder alt, in John verguckt haben, und das geordnete Leben in der Schule gerät durcheinander …





The Hitman's Bodyguard

Action-Komödie (GB 2017). Regie: Patrick Hughes. Mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek. 118 Minuten. Ab 16 Jahren.

Michael Bryce ist der weltbeste Sicherheitsagent und Personenschützer und wird als solcher ausgerechnet dafür engagiert, den berühmt-berüchtigten Auftragskiller Darius Kincaid zu beschützen. Kincaid soll im Austausch für die Freilassung seiner Frau Sonia vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen den verbrecherischen weißrussischen Diktator Vladislav Dukhovich aussagen.



Doch dazu muss er rechtzeitig und unversehrt dort eintreffen, was Dukhovich natürlich mit allen Mitteln verhindern möchte. Bryce und Kincaid waren zwar jahrelang Feinde und haben unzählige Male versucht, sich gegenseitig zu töten, aber jetzt müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten, um innerhalb von 24 Stunden zu der Gerichtsverhandlung zu kommen. Der Beginn eines haarsträubenden Abenteuers ...





My Cousin Rachel

Drama (GB, USA 2017). Regie: Roger Michell. Mit Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen. 106 Minuten. Ab sechs Jahren.

Der englische Gentleman Philip reist höchst besorgt zum Anwesen seines Cousins Ambrose, der dem früheren Waisenkind einst wie ein Vater zur Seite stand. Seit einiger Zeit erhielt Philip Briefe von Ambrose, in denen dieser von seiner neuen Frau Rachel schwärmte. Die zuletzt erhaltenen Zuschriften wurden aber zunehmend seltsamer und schienen vor der dunkelhaarigen Frau zu warnen ...



Ambrose verstirbt, bevor Philip ihn persönlich befragen kann, und im rachsüchtigen Hinterbliebenen wächst die Ahnung, Ambrose‘ bisher unbekannte Ehefrau und nun Witwe Rachel stecke hinter dem Tod seines Cousins. Doch die geheimnisvolle wie bestechend charmante Frau zieht den jungen Mann mit Leichtigkeit in ihren Bann … und sein Rachedurst scheint wie verflogen.





120 battements par minute

Drame (F 2017). Réalisation: Robin Campillo. Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz. 142 minutes. A partir de 12 ans.

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.