Luxemburger Erfolgsserie

Netflix kauft zweite Staffel "Capitani"

Ob die neuen Episoden der Krimiserie international genauso erfolgreich sein werden, wie hierzulande, wird sich noch zeigen.

(C./nos) - Nach dem weltweiten Erfolg der ersten Staffel „Capitani“, nimmt die Streamingplattform Netflix nun auch Staffel Zwei der luxemburgischen Krimiserie in ihr Repertoire auf. Ab kommendem Sommer sind Luc Capitani (Luc Schiltz) und Elsa Ley (Sophie Mousel) in der Fortsetzung der Samsa Produktion also nicht mehr nur auf RTL Play, sondern auch auf Netflix zu sehen. Die zweite Staffel von Thierry Fabers und Christophe Wagners Serie breche dabei jetzt schon alle Rekorde im Großherzogtum.

Laut einer Ilres-Umfrage, die von der Produktion beauftragt und veröffentlicht wurde, sind die Zuschauerzahlen der zweiten Staffel um 42 Prozent gegenüber der ersten Staffel gestiegen. Die zwölf neuen Episoden seien in Luxemburg zudem von 232.000 Menschen gesehen worden, was 44 Prozent der über Sechzehnjährigen hierzulande ausmache. „Capitani“ sei damit für 94 Prozent der Landesbevölkerung ein Begriff.

