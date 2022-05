Am Freitag startet die vierte Staffel der beliebten Fantasy-Serie. Gleich mehrere Folgen wurden dabei auf Spielfilm-Länge ausgedehnt.

Vierte Staffel ab Freitag

Netflix bläst "Stranger Things"-Folgen auf Filmlänge auf

Dustin MERTES Am Freitag startet die vierte Staffel der beliebten Fantasy-Serie. Gleich mehrere Folgen wurden dabei auf Spielfilm-Länge ausgedehnt.

Am Freitag, den 27. Mai, startet die vierte Staffel „Stranger Things“ beim Streaming-Anbieter Netflix. Wie schon bei anderen Serienhits, haben sich die Verantwortlichen der Fantasy-Saga dazu entschieden, die Sendetermine auseinanderzuziehen. So sind die ersten sieben Episoden ab dem 27. Mai verfügbar. Das aus zwei Episoden bestehende Staffel-Finale gibt es dann erst ab 1. Juli zu sehen.

Auffällig ist nicht nur die Veröffentlichungsstrategie der Episoden, sondern auch die Länge der einzelnen Folgen. Während die ersten sechs jeweils rund eine Stunde dauern, präsentiert sich die siebte mit einer Stunde und 38 Minuten in Spielfilmlänge.



Das zweigeteilte Serienfinale ab 1. Juli läuft dann noch einmal länger. Folge 8 kommt laut Netflix auf rund 85 Minuten, während die finale neunte Episode rekordverdächtige zweieinhalb Stunden verschlingt. Geplant war die epische Lauflänge zunächst nicht, habe sich dann aber aufgrund der Komplexität der Handlungsstränge an drei verschiedenen Orten so ergeben, wie Ross und Matt Duffer, die Mastermind-Zwillinge hinter „Stranger Things“, im Interview mit The Wrap verraten.

Geschäftsmodell dank Algorithmen

Der Trend zu Serien-Episoden im Spielfilm-Format ist noch vergleichsweise jung. Ursprünglich wurden die meisten mit „Stranger Things“ vergleichbaren US-TV-Serien mit 22 Episoden von jeweils rund 40 Minuten geplant. Mit Werbung kam man so auf eine Laufzeit von rund 60 Minuten. Beim Streaming-Hit „Stranger Things“ erinnern die Längen einiger Episoden nun eher an einen Spielfilm, als an eine Serienfolge. Dazu ist die Staffel nur neun Episoden lang und damit weit von den früher üblichen 22 entfernt. Wer sich nun fragt, warum die Staffel nicht einfach auf mehrere Folgen ausgedehnt wurde, anstatt sie auf Spielfilmlänge aufzublasen, kommt dem Geschäftsmodell von Netflix auf die Schliche.

Tatsächlich laufen die meisten Netflix-Serien nur noch acht bis zehn Folgen und nicht selten enden Serien nach drei oder vier Staffeln, wie das Branchenportal Deadline berichtet. Dies ist kalkuliert, denn der Streaming-Anbieter geht mit jedem Serien-Auftrag in Vorleistung. Sämtliche Rechte für Vertrieb und Merchandise liegen dann anschließend bei Netflix. Die Haupteinnahmen kommen aber durch neue Abonnements zustande. Läuft eine Serie erfolgreich, steigen aber nicht nur die Zugriffszahlen, sondern auch Produktionskosten und Prämien.



Daraus ergibt sich für Netflix eine auf zahlreichen von den Kunden erfassten Daten und den Algorithmen errechnete Faustregel, dass bei gut laufenden Serien drei Staffeln mit jeweils zehn Episoden mehr oder weniger optimal sind. Alles, was darüber hinausgeht, verursacht zusätzliche Kosten. Der Grund ist simpel: Selbst die Hitserien sorgen bei Erscheinen von neuen Staffeln nicht mehr für einen signifikanten Anstieg bei den Abonnements, die Kurve flacht ab, der Profit sinkt, während die Kosten steigen.

Dementsprechend ist Netflix gewissermaßen gezwungen, sich und seine Formate regelmäßig neu zu erfinden. Die Serienmacher, die besonders viel zu erzählen haben, können folglich meist nicht mit vielen Staffeln und Folgen planen. Es bleibt also oft nur noch die Episoden-Länge als Stellschraube.

Fans sollten die vierte Staffel „Stranger Things“ mit ihren überlangen Folgen also genießen, denn wie die Serienmacher Ross und Matt Duffer bereits im Februar dieses Jahres in einem Tweet bestätigten, folgt nur noch eine Staffel. Und auch wenn die Macher darin beschreiben, dass sie den Bogen der Geschichte von Anfang an auf vier bis fünf Staffeln ausgelegt haben, werden wohl auch Netflix und seine Algorithmen noch ein Wörtchen bei der Entscheidung mitgeredet haben.

Die Fans, die sich gar nicht mehr gedulden können, können bereits auf Youtube in die ersten acht Minuten der vierten Staffel hineinschauen:



