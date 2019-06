Le Centre culturel de Rencontres a fêté ce week-end son 15. anniversaire.

Neimënster en fête

Week-end de fête au Grund: le Centre culturel de rencontres Neumünster a fêté dimanche et lundi son 15e anniversaire. Créations et résidences artistiques, spectacles divers font aujourd'hui partie du quotidien de ces anciennes bâtisses. Après une longue et mouvementée histoire, l'abbaye, jadis prison, est ainsi devenue depuis sa mue en centre culturel un lieu de rencontres et d'échanges incontournable de la scène culturelle du pays. C'est entre amis ou en famille que le public est venu célébrer cette diversité tout au long de ce week-end de fête d'anniversaire. Pétanque, bal musette, arts du cirque, clowns, jongleurs, cinéma, mais aussi concerts de jazz, cours de yoga et diverses performances musicales ont rythmé ces deux journées festives.



13 Un week-end de fête au Grund. Photo: Anouk Antony

