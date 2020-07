Ne pas oublier le centre-ville d'Esch/Alzette

«frEsch»: La Métropole du Fer se dote de nouveaux moyens et lieux culturels.

Le nom n’est pas choisi au hasard. S’inspirant de l’allemand «frech» et de l’anglais «fresh», la nouvelle association culturelle eschoise «frEsch» annonce d’emblée la couleur. Son président, Pim Knaff, explique: «A Esch, on est tous un peu vilains, méchants, c’est connu. Ensuite, on voulait créer quelque chose de frais, de nouveau.»



L’asbl a été lancée le 23 mars 2020 dans le but de répondre à un appel à candidatures dans le cadre du projet Tiers-Lieux initié par l’Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte ...