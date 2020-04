«Ne me touche pas»

Les symboles de Pâques dans la peinture: le choix de Gosia Nowara, conservatrice au MNHA.

Les fêtes de Pâques sont associées à de très nombreux symboles. Au-delà des lapins, agneaux et autres images, l’imagerie s’articule autour d’autres idées bien plus «symboliques». Pâques pour les Chrétiens s'articule avant tout autour de trois idées symboliques et fortes: la Cène, le dernier repas que Jésus-Christ prit avec les Douze Apôtres le soir du Jeudi saint, la Crucifixion (Passions) et la Résurrection.

«Dans la peinture, cette symbolique est bien sûr très présente dans les œuvres des peintres de la Renaissance ...