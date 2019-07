Nachts ist in Europas Wäldern mehr los, als man zunächst meint. Eine Ausstellung im natur musée gibt Einblicke in den Trubel.

Kultur 3 Min.

Natur musée: Eintauchen ins nächtliche Leben

Sara GOERRES Existiert sie überhaupt noch, die unheimliche Dunkelheit bei all den Lichtern heutzutage? Was passiert nachts, wenn wir schlafen, im Gehirn? Und draußen am Firmament? Auf diese Fragen hat die Ausstellung „Nuit“, die seit Mitte März im natur musée zu Gast ist, spannende Antworten gefunden.

Bei „Nuit“ handelt es sich um eine Schau für Familien, die sehr interaktiv gestaltet ist und über mehrere Räume im dritten Stockwerk des Museums läuft. Die Luxemburger Kuratoren haben die Entscheidung getroffen, das Konzept der Ausstellung etwas zu verändern. So öffnet die Schau im Museum im Grund mit dem Eintritt in die Welt des Schlafens; während sie in Paris mit dem Teil zu den Himmelskörpern begann. Daneben wurde sie ebenfalls an die kleineren Räume des natur musée angepasst.

Ausgeliehen wurde die Schau schließlich vom Pariser „Musée d'Histoire Naturelle“, wo sie 2014 zu sehen war. Der erste von insgesamt sechs Teilen stellt das Schlafen und die Traumwelt in den Mittelpunkt. Die Geschichten-Ecke mit Bett dient zum Erzählen von Gute-Nacht-Geschichten. Daneben liegen bunte Post-Its. Darauf können die Besucher ihre Träume, ob wunderschön oder gruselig, aufschreiben und an die sogenannte Traumwand kleben. „An der Wand müssen wir mindestens einmal in der Woche neuen Platz schaffen“, erklärt Patrick Michaely, Pressesprecher des Museums.

Der europäische Wald wird nachts zum Tummelplatz vieler Arten. Foto: Guy Jallay

Durchweg interaktive Lernstationen bieten den Besuchern die Möglichkeit, die Nacht in vielen Facetten kennenzulernen. Zentral ist das Thema der Lichtverschmutzung, das sich wie ein roter Faden durch das Ausstellungskonzept zieht. Erklärt wird, worum es sich dabei eigentlich handelt, und welche direkte Auswirkungen sie auf die Tiere hat. Die meisten werden beispielsweise von Straßenlaternen oder Scheinwerfern von Autos geblendet und finden ihren eigentlichen Weg nicht mehr. Dafür gibt es Lösungen, welche die Ausstellung erklärt. „Jeder kann helfen“, so die Botschaft.

Nachtaktive Tiere besser verstehen

Übergeleitet wird danach in den größten Raum der Schau, welcher den Besuchern das Eintauchen in eine noch richtig dunkle Nacht ermöglicht. Schwarze hölzerne Baumsilhouetten, ausgestopfte Tiere und viele Tafeln mit Erklärungen sind die genutzten szenografischen Elemente. Ziel ist es, die Besucher vollständig in die nächtliche Atmosphäre zu versetzen. Diese inszenierte Nachtwelt wirkt sehr mysteriös und zugleich sehr spannend.

Einerseits werden hier Fragen beantwortet, wie: Warum träumen wir? Wer kann überhaupt träumen? Wie schlafen die Tiere eigentlich?

Andererseits können die Besucher mit Marder, Fuchs oder Dachs auch jene Tiere genauer in Augenschein nehmen, die sich dem Blick sonst durch ihre Nachtaktivität entziehen. Aber auch Insekten, wie beispielsweise Schmetterlinge, und deren nächtliche Gewohnheiten werden unter die Lupe genommen.

Eingespielte Töne verstärken den Eindruck der nächtlichen Atmosphäre. Dieser Saal der Ausstellung käme am besten bei erwachsenen Besuchern an, stellt Michaely anhand der bisherigen Besucherzahlen fest.

Der Mond spielt im nächsten Raum eine große Rolle. Per Knopfdruck können die Besucher teils interaktive und würfelförmige Lichtboxen aktivieren und sich mit dem Nachthimmel beschäftigen. Einzelne Sternbilder, wie beispielsweise Sirius oder Vega, werden in einer Box anzeigt. Es ist auch möglich, Meteoriten unter dem Mikroskop zu beobachten oder sogar anzufassen.

Neben den Säugetieren werden auch die Nachtaktivitäten der Reptilien beleuchtet. Foto: Guy Jallay

Sechster Sinn der Tiere

Der letzte Bereich der Ausstellung konzentriert sich auf die Sinne. Hier können die Besucher erneut Verschiedenes riechen, hören und natürlich auch sehen. Dieser Teil sei bei Kindern am meisten gefragt, so Michaely; im Übrigen sei, laut den bisherigen Besucherzahlen, diese temporäre Ausstellung bis jetzt besser angekommen als die vorherige temporäre Schau „Michael Benson's Otherworlds“.



Schließlich werden die sechsten Sinne der Tiere vorgestellt: Ultraschallortung, natürlich erzeugte Elektrizität und Wärmeregulation. Kleiner Nachteil ist, dass die Anzeigetafeln nur in französischer und englischer Sprache verfasst sind, was natürlich schon von einigen Besuchern bemängelt worden sei, erläutert Michaely. Aber dieses Problem macht die Reise durch die verschiedenen Etappen der Nacht nicht weniger spannend.



Leckeres Nachtmahl: Fledermäuse speisen in der nächtlichen Dunkelheit. Foto: Guy Jallay

Da die Pariser Ausstellung hauptsächlich durch die unterschiedlichen interaktiven Stationen funktioniert und ohne spezifische Sprachkenntnisse auskommt, wird es den meisten Besuchern möglich sein, in die Nachtwelt einzutauchen.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 4. August in Grund im natur musée, 25, rue Münster. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt: 3 Euro. Freier Eintritt unter 21 Jahren.

Weitere Infos: www.mnhn.lu