Nationaler Literaturpreis für Samuel Hamen

Der Autor überzeugte die Jury mit einer Mischung aus Kriminalroman und dystopischer Erzählung.

Gleich vier Werke werden in diesem Jahr mit dem nationalen Literaturpreis ausgezeichnet, wie das Kulturministerium gestern mitteilte. In der Kategorie „Erwachsene Schriftsteller“ geht der erste Preis an den Roman „I.L.E.“ von Samuel Hamen, eine Mischung aus Kriminalroman und dystopischer Erzählung, die die Jury auch wegen „einer souveränen und kreativen Sprache“ überzeugen konnte.

Einen zweiten Preis bekommt „The Ghost Soldier“ von Olivia Katrandjian, und mit einem dritten Preis wurde „Wundholz“ von Anja Di Bartolomeo ausgezeichnet.



In der Kategorie „Junge Autoren im Alter von 15 bis 25 Jahren“ wurde „La Quête“ von Antoine Pohu prämiert. Der Autor dieses Romans lege eine große stilistische Reife an den Tag, so die Jury. Der Preis wird am 4. Dezember verliehen.