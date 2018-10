Prominenz aus Politik und Showgeschäft nahmen am Freitagmorgen im Rahmen einer nationalen Gedenkfeier Abschied von dem kürzlich verstorbenen Weltstar.

Nationale Gedenkfeier für Charles Aznavour in Frankreich

Prominenz aus Politik und Showgeschäft nahmen am Freitagmorgen im Rahmen einer nationalen Gedenkfeier Abschied von dem kürzlich verstorbenen Weltstar.

(dpa) - Frankreich ehrt den gestorbenen Chanson-Sänger Charles Aznavour am Freitag mit einer nationalen Gedenkfeier beim Pariser Invalidendom. Staatschef Emmanuel Macron wird dabei eine Rede halten, zahlreiche Ehrengäste sind ebenfalls eingeladen. Der Sänger, Liedtexter und Schauspieler war eine der bekanntesten Stimmen Frankreichs. Er wurde 94 Jahre alt.

Aznavour war mit Liedern wie „La Bohème“ zu einem Weltstar des französischen Chansons geworden. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere hat er über 1300 Chansons komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und in mehr als 60 Filmen mitgewirkt. Nach Bekanntwerden seines Tods hatte Macron am Montag erklärt, Aznavour habe „Freuden und Leiden von drei Generationen“ begleitet. „Seine Meisterwerke, sein Klang, seine einmalige Ausstrahlung werden ihn lange überleben.“

Die Familienmitglieder von Charles Aznavour bei der Feier.

Die Familienmitglieder von Charles Aznavour bei der Feier. Präsident Emmanuel Macron mit seiner Gattin Brigitte. Der ehemalige Fußballer Youri Djorkaeff, der Komiker Dany Boon, der Rennfahrer Paul Belmondo und sein Vater, der Schauspieler Jean-Paul Belmondo, der Schauspieler Laurent Gerra und seine Partnerin Christelle Bardet, sowie der Sänger Eddy Mitchell und seine Gattin Muriel Bailleul. Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy mit seiner Gattin Carla Bruni und seinem Ex-Amtskollegen Francois Hollande. Emmanuel Macron mit dem armenischen Premierminister Nikol Pashinyan. Die Sängerin Mireille Mathieu und der Sänger Enrico Macias. Aznavours Sarg war mit einer französischen Fahne bedeckt.