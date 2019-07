Die neue Nationalbibliothek in Kirchberg soll der Öffentlichkeit ihre Türen erstmals am 1. Oktober 2019 öffnen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Nationalbibliothek öffnet ihre Türen am 1. Oktober

Sarah CAMES Die neue Nationalbibliothek in Kirchberg soll der Öffentlichkeit ihre Türen erstmals am 1. Oktober 2019 öffnen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die gemeinsame Mitteilung der Nationalbibliothek und der Universität Luxemburg wurde anlässlich einer am Mittwoch unterschriebenen Konvention zwischen den beiden Institutionen veröffentlicht.

Sie wurde von Kulturministerin Sam Tanson, dem Vorsitzenden des Rates der Universität Luxemburg Yves Elsen, der Direktorin der Nationalbibliothek Monique Kieffer und dem Rektor der Uni Luxemburg Stéphane Pallage unterschrieben.

Aujourd'hui, la signature d'une convention-cadre entre la Bibliothèque nationale et l'Université du Luxembourg a eu lieu. Elle définit la coopération future entre les deux instituts. https://t.co/RjHKKzCO85 pic.twitter.com/eAQwMLsyEU — Bibliothèque nationale du Luxembourg (@bnluxembourg) July 10, 2019

Die Rahmenvereinbarung verfolgt laut Mitteilung vor allem zwei Ziele: Auf der einen Seite soll sie in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der Uni mit der neuen Nationalbibliothek vereinfachen und verstärken, auf der anderen Seite regelt das Abkommen aber auch die Zusammenarbeit zwischen der Nationalbibliothek und der Universitätsbibliothek, dem Luxembourg Learning Centre (LLC).