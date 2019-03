Nationalbibliothek ist für den Umzug bereit

Blick in die geheime Welt des Büchermonsters am Boulevard Roosevelt.

Die Nationalbibliothek verlässt in den kommenden Wochen das alte Jesuitenkollegium und damit auch ihre Welt der Bananenkisten.

Müsste man zum Vergleich ein Buch heranziehen, dann wäre es ein altes zerfleddertes mit herausgerissenen Seiten. Die Nationalbibliothek im „Ale Kolléisch“ verliert nämlich in diesen Tagen und Wochen ihre wertvollen und weniger wertvollen Schriftstücke – nicht für immer – aber vorübergehend.

Die kilometerlangen Regale und Schränke spucken ihre Schätze aus – Bücher, Schriften, Zeitungen und Dokumente, die nun nach und nach in Lastwagen verpackt und in die neue Bleibe der Bibliothek am Boulevard John F ...