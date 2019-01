Namika sagt komplette Tour ab

View this post on Instagram

Hey ihr Lieben Wie ihr bereits mitbekommen habt, läuft’s bei mir gesundheitlich gerade nicht so rund. Ich wurde ja vor kurzem operiert und leider verläuft der Heilungsprozess nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Deshalb müssen wir leider auch die restlichen Termine der Tour verschieben. Ich verspreche euch so schnell wie möglich wieder fit zu werden, um in naher Zukunft mit euch zusammen die verschobene Que Walou Tour 2019 zu rocken. Ich werde euch bald die neuen Termine mitteilen und danke euch erstmal für euer Verständnis. Die bereits gekauften Tickets behalten für den entsprechenden Nachholtermin ihre Gültigkeit. Natürlich können die Tickets auch zurückgeben werden. Dafür habt ihr bis zu 3 Jahre Zeit und wendet euch einfach direkt an die Vorverkaufsstelle, bei der ihr die Tickets gekauft habt. 🎫 Wenn ihr sonst noch Fragen habt, wendet euch bitte an: marketing@chimperator-live.de Wünsche euch viel Liebe und Gesundheit ♥️ #quewaloutour2019 #komplett #verschoben #ersatztermine #folgen #bald