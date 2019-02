Nachlese: Die Fernsehpreise an Krieps und Bad Banks

Drei Auszeichnungen gab es beim Deutschen Fernsehpreis - aber inwiefern hat Luxemburg daran einen Anteil? Notizen am Tag danach.

Das kompetente und in allem Vertrauen aufgebaute Engagement zwischen internationalen Partnern, die Magie des speziellen künstlerischen Ausdrucks der Luxemburger Filmschaffenden von Schauspielern bis zu den Produzenten oder auch die Anziehungskraft des Geldes aus öffentlichen Töpfen des Großherzogtums – es mag viele Gründe für den Erfolg in den letzten Tagen geben. Denn nicht allein an Deutschen Fernsehpreisen zeigt sich die öffentliche Anerkennung.

Wertschätzung wird Luxemburger Film- und Fernsehschaffenden auch an anderer Stelle zuteil: ob am letzten Mittwoch beim Österreicher Filmpreis, bei der die luxemburgisch-österreichische Filmgesellschaft Amour Fou im Vordergrund stand, oder die Auswahl mehrerer Luxemburger (Ko)-Produktionen innerhalb der Berlinale, die am 7 ...