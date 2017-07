(tom) - Die berühmte Klais-Orgel der Abteikirche Himmerod/Eifel aus dem Jahr 1962 hat bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch keinen bleibenden Schaden genommen. Das bestätigte Organist Wolfgang Valerius dem "Luxemburger Wort". "Wir sind alle sehr erleichtert, dass nicht mehr passiert ist - und dass niemand zu Schaden kam", so Valerius am Donnerstag. "Die Orgel ist nicht ernsthaft beschädigt - sie ist allerdings buchstäblich verrußt bis in die hinterste Ritze."

Was das bei einem diffizilen Instrument wie einer Kirchenorgel bedeutet, muss Valerius nicht erklären, tut es aber doch: "Jetzt steht eine Generalreinigung an, dafür muss die Orgel in alle Einzelteile zerlegt werden. Das ist eine sehr langwierige Geschichte."

Wie langwierig, kann er noch nicht sagen. Für Freitagmorgen hat sich der Gutachter angekündigt, der den Schaden aufnimmt - auch für die Versicherung.

Nicht mehr zu retten ist allerdings, wie schon von Abt Johannes angesprochen, das verschmorte Glockenspiel der Orgel. Das sei allerdings ersetzbar, meint der Organist. "Das Glockenspiel wurde bei einer Renovierung vor zehn Jahren nachträglich angebracht. Es war eine Spende eines Orgelfreundes aus der Region, von daher tut das natürlich schon weh. Aber das lässt sich nachbauen."

Ausweichorte für das Festival

Entwarnung gibt Valerius auch für die Besucher der von ihm gestalteten Konzertreihe "Internationaler Orgelsommer", die jedes Jahr in der Abteikirche stattfindet: Die Konzerte, die bis September noch anstehen, können räumlich verlegt werden. Das nächste Konzert am 30. Juli findet in Kyllburg statt. "Für die weiteren Termine sind uns auch schon Kirchen angeboten worden - da werden wir dann durch die Region wandern", sagt Valerius.