Das beim Festival d'Avignon 2021 entstandene Stück "Fraternité" lockt mit einem bunten Ensemble in vier Sprachen und dystopischen Szenen.

Kulturtipp

Nach dem Verschwinden der Menschheit

(C./avt) - Wir schreiben das Jahr 2021. Eine Katastrophe lässt plötzlich einen Teil der Menschheit verschwinden. Doch von den Verschwundenen fehlt jede Spur. Um diese Lücke zu füllen und die kollektive Erinnerung an sie zu bewahren, wird eine neue Art von sozialen Zentren erfunden: so genannte „Zentren der Fürsorge und des Trostes“. Menschen heilen dort die Auslöschung von Erinnerungen. Die ungeheure Vielfalt an Geschichten, die daraus entsteht, verwandelt diese tragischen Schicksale in eine vielschichtige Erzählung, deren Lieder eine Zukunft aus sternenklaren, fast mythologischen Resonanzen rekonstruieren.

In diesem multidisziplinären Projekt, einer poetischen Science-Fiction-Show, die beim Festival d'Avignon 2021 ins Leben gerufen wurde, arbeitet die vietnamesische Regisseurin Caroline Guiela Nguyen gemeinsam mit professionellen und Laien-Schauspielern unterschiedlicher Herkunft und Alters, die uns die fantastische Kraft unserer Realität offenbaren.

Die aufwändige, fast dreistündige polyglotte Theaterproduktion (Französisch, Arabisch, Vietnamesisch, Englisch) lockt mit ihrem absoluten Glauben an die Fiktion, durch orginelle szenische Elemente und eine eindrucksvoller Regie der Schauspieler.

Die Premiere ist am Donnerstag, den 27 April, um 20 Uhr im Grand Théâtre. Weitere Vorstellung: am Freitag, den 28. April, um 20 Uhr.

Reservierungen unter: info@luxembourgticket.lu +352 47 08 95-1

