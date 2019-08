Ein Plädoyer für die Emotion, aus der die Kraft zur Veränderung entspringt. Dies ist ein weiterer Teil der Fokusreihe „Gefühlswelten”.

Mut zur Wut

Wut ist die Emotion, der oft mit Geringschätzung begegnet wird. Dabei ist sie diejenige, die Innovationen antreibt und somit eine wichtige Rolle in der Kunst spielt.

Terry Pratchett und Neil Gaiman, zwei weltbekannte Fantasy-Autoren, sind auf dem Weg zu einem Live-Interview bei einer Radiostation in San Francisco. Sie schätzen die Distanz falsch ein und kommen geschlagene 40 Minuten zu spät. Nach dem, nun sehr kurzen, Interview schäumt Sir Terry vor Wut. „Er saß neben mir im Taxi, weiß vor Verärgerung, ein ungerichteter Ball voll Zorn“, beschreibt Neil Gaiman später die Situation, die er mit dem Vorschlag, es wäre nun an der Zeit, sich nicht mehr zu ärgern, entschärfen wollte. Doch Pratchett habe ihn angesehen und gesagt: „Unterschätze diese Wut nicht. Diese Wut war der Motor, der ,Good Omens‘ angetrieben hat.“

Die Gesellschaft mag keine Menschen, die sich ärgern. Sie sind unbequem, machen Mühe und Arbeit. Sie rebellieren gegen Unsinniges, mucken bei Ungerechtigkeiten auf, stellen den Status quo in Frage. Die Angepassten sind die besseren Bürger, sie sind einfacher zu verwalten. Damit wir uns nicht missverstehen: In diesem Text ist nicht die Rede von den Wutbürgern, die in blinder und selbstgerechter Rage nur um ihren eigenen Vorteil kämpfen. Es geht hier um die Entrüstung derer, die unzufrieden sind mit der Welt, wie sie ist. Das sind diejenigen, die für Innovation und Wandel sorgen, den Finger in die Wunde legen, Neues erschaffen, und diese Menschen sind natürlich auch in der Kunst anzutreffen.

Um nicht zu weit auszuholen, fangen wir im 20. Jahrhundert an und hören in die Protestsongs rein, die von Musikern genutzt werden, um ihre politische Sicht kundzutun. In „Strange Fruit“ prangert 1939 die damals 23-jährige Jazz-Sängerin Billie Holiday zum ersten Mal den Rassismus in den USA und das Lynchen von Afroamerikanern durch den weißen Mob an. Das Lied basiert auf dem gleichnamigen Gedicht von Abel Meeropol und beschreibt in erschütternden Versen, wie schwarze Körper an den Bäumen hängen: „Southern trees bear strange fruit/Blood on the leaves and blood at the root/Black bodies swinging in the southern breeze/Strange fruit hanging from the poplar trees“.

Provokation und Rebellion

Protestlieder wollen Bürger aufrütteln, sie in der Auflehnung zusammenbringen, ihnen Mut im Kampf gegen Diskriminierung machen, Ungerechtigkeiten in das kollektive Gedächtnis brennen. Wut über den Tod von vier Studenten der Kent State University am 4. Mai 1970 bringt den Liedermacher Neil Young dazu, den Song „Ohio“ in einem erbitterten Durchgang zu schreiben und aufzunehmen. Die unbewaffneten Studenten, die gegen den Einmarsch von US-Truppen in Kambodscha protestierten, waren von der Nationalgarde des Staates Ohio erschossen worden. Young schreckt denn auch nicht davor zurück, die Schuldigen beim Namen zu nennen: „Zinnsoldaten und Nixon kommen, nun sind wir auf uns selbst gestellt.“

Wut, Dissens, Abscheu, Rebellion sind der Motor des Punk, der in den frühen 1970er-Jahren in den USA hervorbricht. Der Gründervater des Punk, der Sänger Iggy Pop, und seine Band The Stooges bieten mit dem Album „Raw Power“ wütenden jungen Fans einen Resonanzboden. Protest und Provokation finden ihren Weg nach England – die Subkultur beißt sich dort an Margaret Thatcher und dem Establishment fest, wird zur Lebensart. In „London Calling“ singen The Clash von der Kehrseite konservativer Politik, und die Sex Pistols attackieren in „God Save the Queen“ die Institution Monarchie.

Auch wenn in der Musik empörte Revolte nach und nach quietschbunter Unterhaltungsmusik Platz machen muss, zürnen dennoch 1992 Rage Against the Machine mit „Killing in the Name“ (1992) gegen Rassismus, die Brutalität der Polizei und deren Verbindungen zum Ku Klux Klan. Und seit Donald Trump sich im Weißen Haus eingenistet hat, arbeitet eine neue Generation wütender Musiker sich an dem korrupten System Politik ab.

Das Schicksal der einfachen Leute in den Fängen der Reichen und Mächtigen steht Zeit ihres Lebens im Zentrum der Arbeit der Journalistin und Autorin Martha Gellhorn. Auf Missstände hinzuweisen, das ist ihre Antriebskraft. Ein Freund fragt sie in einem Brief, ob sie jemals Angst hat. In ihrer Biografie „A Life“ steht ihre Antwort auf Seite 28: „Nein. Ich bin wütend, jede Minute, über alles.“ Ihre Biografin Caroline Moorehead fügt hinzu: „Sie zog ihre Energie aus der Wut und sie sah es als ihre Pflicht und Berufung, die Ungerechtigkeiten konstant im Blick zu behalten.“ Bis zum Ende ihres Lebens wird Gellhorns Ärger über Betrüger, Lügner und Politiker, die die Welt und Menschen ruinieren, nicht durch Altersmilde geschwächt.

Auch John Steinbecks Bücher zeugen von seiner Entrüstung gegenüber Ungerechtigkeiten, Armut, Vorurteilen – und er hasst Konventionen und Konformität. Der Autor von „Früchte des Zorns“ (The Grapes of Wrath), in dem er die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats während der Weltwirtschaftskrise 1929 beschreibt, ist lebenslang ein wütender Mann. Seiner Meinung nach muss man, um gut über etwas schreiben zu können, es entweder sehr lieben oder sehr hassen.

Gesellschaftliche Missstände brandmarken und den Menschen die Augen für ihre Mitschuld an der Misere öffnen, das will die politische Poesie des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger. In seinem Gedicht „Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer“ klagt er die Feigen, Verlogenen und Trägen an, diejenigen, die zu dumm sind zum Denken, die quasi nach Unterwerfung gieren. „Gelobt sein die Räuber: ihr,/einladend zur Vergewaltigung,/werft euch aufs faule Bett/des Gehorsams. Winselnd noch/lügt ihr. Zerrissen/wollt ihr werden. Ihr/ändert die Welt nicht.“

Angelehnt an ein frommes Kindergebet hat der Dichter Robert Gernhardt eine Schimpftirade geschrieben die zeigt, wie komisch ohnmächtige Verärgerung ist: „Lieber Gott, nimm es hin,/dass ich was Besond’res bin./Und gib ruhig einmal zu,/dass ich klüger bin als du./Preise künftig meinen Namen,/denn sonst setzt es etwas. Amen.“

Bruch mit Konventionen

Wut geht oft mit Radikalität einher. Der Künstler Jackson Pollock bricht grundlegend mit den bestehenden Konventionen und erfindet seine eigene Maltechnik, das Dripping, die an sich kraftvolle, ja fast schon cholerische Züge hat. Entsprechend aufgebracht sehen auch seine Werke, die dem abstrakten Expressionismus zugeordnet werden, aus. Das von Pollock begründete Action-Painting verschafft ihm das dringend benötigte Ventil für seine Ängste und Aggressionen. Er kann sie mit dieser Maltechnik kanalisieren und in kreative Energie umwandeln.

Die Künstlerin Miriam Cahn, mittlerweile 70 Jahre alt, zeigt sich in ihren Werken auch heute noch kämpferisch. Einst protestierte sie gegen Atomkraftwerke, heute gibt die Me-Too-Bewegung den Ton in ihren Arbeiten an. In einem Interview mit artbasel.com sagt sie: „Ich bin sehr wütend, weil Frauen immer noch nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Das ist keine Aggression. Wut ist ein sehr guter Motor, um Kunst zu schaffen. Kunst sollte frei von politischer Korrektheit sein.“

Dass die Darstellung der Emotion Wut nicht mit „einfach mal lauter werden“ gleichzusetzen ist, beweist der Akteur Jack Nicholson. In seinen Rollen zeigt er eine enorme Spannbreite der Wut: von einfacher Echauffiertheit bis zur Raserei in Reinkultur, und ist so zur Schauspiel-Ikone geworden.

Die Tobsuchtsanfälle, die der Darsteller Klaus Kinski vor allem in den Momenten bekommt, in denen er nicht schauspielert, sind legendär. In dem Dokumentarfilm „Was ich bin, sind meine Filme“ hört der Filmemacher Werner Herzog sich ein Tonband an, das heimlich während der Dreharbeiten zu „Aguirre, der Zorn Gottes“ aufgenommen wurde. Herzog drehte diesen Film mit Kinski in der Hauptrolle. Auf dem Tonband ist zu hören, wie Kinski tobt und Herzog beleidigt, der aber bleibt ruhig und bestimmt. „Man muss vielleicht dazu sagen, dass alle diese Hysterie, die der Kinski da mit sich gebracht hatte und ins Spiel gebracht hatte, immer produktiv gemacht worden ist. Das ist vielleicht das Wichtige dabei. (...) Immer ist daraus eine Szene dann entstanden und immer dann, wenn Kinski also so voll in Fahrt war und voll in Hysterie war, dann haben wir versucht, möglichst bald zu drehen und da hatte er dann etwas ins Spiel gebracht, was eben sonst niemand auf der Welt wahrscheinlich mit in eine Szene hineinträgt. Ich glaube, das ist das Entscheidende dabei“, so Werner Herzog.

Bei den Dreharbeiten zu „Fitzcarraldo“ hat Herzog nach eigenen Angaben „die Stinkwut, die die Indianer auf Kinski hatten“ für eine bestimmte Szene ganz bewusst genutzt. „Am Schluss der Dreharbeiten boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten: ,Sollen wir ihn töten für dich?‘ Und ich sagte: ,Nein, um Gottes Willen! Ich brauch ihn ja noch zum Drehen‘.“