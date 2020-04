Musikszene: Krise macht kreativ

Wie die Popstars weltweit auf die Corona-Pandemie reagieren.

Wie die Popstars weltweit auf die Corona-Pandemie reagieren.

Weniger Nähe, bitte! Aber nicht die Hoffnung verlieren, das Licht am Ende des Tunnels sehen! Hoch die Tassen auch in der Krise! Wir langweilen uns – also machen wir das Beste draus! Am Ende werden wir alle wiedergeboren – lasst uns daran glauben! Mit solchen Imperativen in alten, aber jetzt gerade aktuellen Liedern oder auch unveröffentlichten und neuen Songs reagieren Popmusiker auf die Corona-Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen. Denn die Krise kann auch kreativ machen. Nicht umsonst heißen manche Lieder „Hoffnung“ oder „Licht“. Eine Auswahl von Songs, die derzeit im Netz für Furore sorgen...

„Don't Stand So Close To Me“ – kaum ein Songtitel passt besser zu den Distanzregeln der Pandemie ...