Musikstudium: Es braucht einen Vertrauenslehrer

Musikerinnen und Musiker wie Benjamin Kruithof brauchen um erfolgreich zu sein, nicht nur einen geeigneten Studienplatz, sondern insbesondere auch so etwas wie einen vertrauensvoll weiterführenden Lehrmeister.

Gerade wenn das Talent gar zu einer internationalen Karriere reicht. Dass der 21-jährige Cellist so einen gefunden hat, zeigt sich nicht nur an seinem Spiel, für das er erst vor Kurzem bei einem internationalen Wettbewerb in prämiert wurde, sondern auch an seinem neuen Instrument, das er der Hochschule und dem Engagement seines Berliner Professors verdankt.

Benjamin Kruithof, herzlichen Glückwunsch, gerade hast du in Amsterdam die Cello Biennale gewonnen. Wie war der Wettbewerb in Corona-Zeiten?

Das war schon für die Veranstalter eine Challenge ...