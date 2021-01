Musikrechtsgesellschaft Sacem: "Enorme Einbußen"

Wie die Musikrechtsgesellschaft Sacem Künstlern in der Krise hilft und ihnen zum Teil Vorschüsse auf zukünftige Rechteeinnahmen gewährt.

Ein Kulturzentrum will einen Konzertmitschnitt online stellen – als Dienst am Publikum, das in Coronazeiten nicht in die Kulturhäuser darf oder sich schützen will und trotz Lockerungen eher vorsichtig mit Live-Besuchen ist. Und dann stellen sich plötzlich Fragen an das Urheberrecht: Wessen Werke werden hier wie und wie lange im Internet zur Verfügung gestellt? Wie muss die Nutzung dieses geistigen Eigentums angemeldet werden?



Die Verantwortlichen hinter der „Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique Luxembourg“, oder kurz „Sacem“, haben in den letzten Monaten auch ihr Profil schärfen und anpassen müssen – so wie es eben „unter Krisenbedingungen nötig ist“, sagt der Geschäftsführer Marc Nickts ...