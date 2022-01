Der Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Im Alter von 74 Jahren

Musiker Meat Loaf ist tot

(jwi) - Der Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch die Familie veröffentlichte ein Statement auf Facebook. "Wir wissen, wie viel er so vielen von Ihnen bedeutet hat, und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, die uns durch diese Zeit der Trauer wegen des Verlustes eines so inspirierenden Künstlers und schönen Mannes trägt." Am Ende schreibt die Familie: “Aus seinem Herz in eure Seelen... hört niemals auf zu rocken!"

Wie es weiter in den Berichten heißt, hatten die Töchter des Sängers, Pearl und Amanda, sowie enge Freunde die Gelegenheit, in seinen letzten Stunden bei ihm sein zu können. Die Todesursache sei nicht bekannt.

Dem „I'd Do Anything For Love“-Sänger gelang vor allem mit seinem 1977 erschienenen Album „Bat out of Hell“ ein Riesenerfolg. Bis heute gehört es zu den 35 meistverkauften Alben in der US-Geschichte. Insgesamt verkaufte Loaf über 100 Millionen Alben während seiner rund 50-jährigen musikalischen Laufbahn.

