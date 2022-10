Mit der interaktiven Installation „Knuet“ von Kopla Bunz profitieren im Cube 521 selbst die ganz Kleinen vom kulturellen Angebot.

Musikalische Entdeckungsreise für Krabbler

Mit der interaktiven Installation „Knuet“ von Kopla Bunz profitieren im Cube 521 selbst die ganz Kleinen vom kulturellen Angebot.

(C./nos) – Kultur für die ganz Kleinen, das hat das Kulturhaus im Norden des Landes am letzten Oktoberwochenende anzubieten. „Knuet“ heißt die begehbare Installation mit Musik und Tanz, die Kinder ab acht Monaten am Sonntag, dem 30. Oktober, um 9 Uhr, 10.30 Uhr und um 16 Uhr im Cube 521 erleben können. „Musiker und Tänzer laden die Kinder mit ihren Eltern zu einer spannenden Entdeckungsreise ein“, so der Veranstalter.

„Knuet“ ist eine Produktion von Kopla Bunz. Foto: Bohumil Kostohryz

Das interaktive Spektakel, das sich für Kinder bis zu drei Jahren eignet, entführt die Krabbler in „Höhlen, Tunnel, Hängematten und Wiegen“.

Dabei dreht sich in „Knuet“ alles um Bindungen und Verknüpfungen. Diese können anhand kinetischer und klanglicher Installationen erkundet werden. Begleitet werden die Kinder von drei Künstlern.

Weitere Informationen finden sich unter www.cube521.lu. Tickets sind telefonisch über +352 521 521 und per E-Mail an info@cube521.lu erhältlich.

