Wie das Festival "Catch Music" auf unterschiedlichen Ebenen neue Erfahrungen ermöglichen will - gerade auch für Klassikneulinge.

Catch Music Festival

Musikalische Basisarbeit für und in Bonneweg

Daniel CONRAD Wie das Festival "Catch Music" auf unterschiedlichen Ebenen neue Erfahrungen ermöglichen will - gerade auch für Klassikneulinge.

Auf geht es in die zweite Runde: Cathy Krier, Laurence Koch und Michèle Schneider haben eine zweites Catch Musik Festival auf die Beine gestellt. Die Bilanz nach dem Startschuss im vergangenen Jahr sei ganz klar positiv: „Es gibt einen großen Bedarf für das Festival und auch die Nachfrage stimmt“, sagt Cathy Krier nicht ohne Stolz.

„Fast alle Musikerinnen und Musiker haben sofort zugesagt, für die zweite Ausgabe zurückzukommen. Denn bei dieser Gelegenheit haben sich Kulturschaffende, die sonst kaum miteinander arbeiten können, getroffen und ausgetauscht. Die Lust, sich in einem komplett neuen Terrain zu bewegen, unerwartete Begegnungen anzugehen und sich jenseits der gewohnten Pfade infrage zu stellen, ist das, was viele anzieht.“

Das hängt eben auch mit dem grundsätzlichen Konzept zusammen. „Die Möglichkeiten haben sich mit dem Wandel der Luxemburger Festivalszene verändert. Zusammenschlüsse im Bereich der Kammermusik, wie wir sie anbieten, waren früher sehr viel eher verbreitet. Laurence und ich haben damals aber gerade in solchen Foren im ganzen Land als junge Musikerinnen viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Es ist nun an uns, für die Weitergabe von Wissen und Praxis zu sorgen. Das Ziel und ja, auch das Experiment, solch einen Erfahrungsraum neu zu starten und zu bieten, ist mit der ersten Ausgabe dann auch gut gelungen“, betont die Pianistin.

Das Festival auf einen Blick Vom 4. bis zum 6. Mai findet das Kammermusiktreffen Catch Music Festival in der Église Marie Reine de la Paix in Bonneweg statt. Zudem wird ein Konzert im Sozialbistro Le Courage stattfinden. Geplant sind kurze, knapp einstündige Veranstaltungen, die unter verschiedenen Themen Stücke in oft ungewöhnlichen künstlerischen Begegnungen mischen – ob in der Besetzung der Ensembles oder der Wahl der Werke. Dabei spielen erfahrene Hasen des Business mit jungen, aufstrebenden Talenten im Schulterschluss. Bei der Ausgabe 2023 sind dabei: Cathy Krier, Laurence Koch, Luc Schiltz, Catherin Kontz, Benjamin Kruithof, Isabelle Kruithof, Max Mausen, Zala Kravos, Aniela Stoffels, Kae Shiraki, Ralph Szigeti, Tom Feltgen, Kelly Ge, Pamina Kashi-Grebet, Kenny Ferreira, Matis Grisó, Jean-Paul Dietz, Emmanuel Teutsch, Christophe Frisch, Mika Gieres, Elena Neumann, Emmylou Växby und Schülerinnen und Schüler des Cycle 3 der Ecole Bonnevoie Gellé. Im besten Fall sei das, so das Team aus der Pianistin Cathy Krier, der Violinistin Laurence Koch und der Pädagogin Michèle Schneider, ein Gewinn nicht nur für die Ausführenden und das Publikum, sondern auch das Viertel Bonneweg. Karten sind günstig zu haben. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei, Jugendliche unter 27 Jahren zahlen 10 Euro für ein Konzert und Erwachsene 15 Euro. Alle Informationen rund um das Festival finden sich unter: www.catchmusic.lu

Als reiner Austausch unter etablierten und aufstrebenden Musikerinnen und Musikern allein will Krier das Festival Anfang Mai aber auch nicht verstanden wissen. „Nein, wir haben ja nicht ohne Grund Bonneweg und die Kirche ausgewählt. Uns geht es darum, hier ganz niederschwellig Musikerfahrungen für alle Menschen anzubieten. Leider hat die klassische Musik immer noch etwas Elitäres. Dieses Bild wollen wir brechen und arbeiten dann zum Beispiel mit dem Café Courage zusammen, um gerade die zu erreichen, die vielleicht sonst kaum die Möglichkeit haben, live gespielte klassische Musik zu erleben“, sagt die Pianistin.

Unter erzählerisch wirkenden Titeln werden Stück und Ensembles zusammengeführt, die so selbst in der Philharmonie in Kirchberg selten zu hören sind. Kombinationen zwischen neuem Musikschaffen zum Beispiel von der Luxemburger Komponistin Catherine Kontz und echten Leckerbissen aus der Musikgeschichte.

Für das Viertel, für den Nachwuchs

Darüber hinaus sei durch die Anbindung an die Schulen des Viertels auch die Möglichkeit da, Kinder schlicht neugierig zu machen und ihnen im besten Fall vielleicht so auch Starthilfe für einen eigenen musikalischen Ausdruck zu geben. So taucht plötzlich im Programm eine Komposition der 11-jährigen Emmylou Växby auf: „Das wird ein großes Schulprojekt von Schülern für Schüler. Beim letzten Festival haben wir Kontakt zu der Primärschule Bonneweg-Gellé geknüpft und wir sind gespannt, wie die Kinder, aber auch ihre Familien und das Festivalpublikum reagieren werden“, betont Krier mit spürbarer Vorfreude.

Ganz ohne Hilfe geht das natürlich nicht. Krier und Koch können ihre Namen in der Branche einsetzen, um auch finanziell das Festival auf die Beine zu stellen: Die Stadt, das Kultur- und Erziehungsministerium, die Pfarrei Notre-Dame, die Kanzlei Wirtz Avocat und der Klavierspezialist Hübner sorgen jeweils auf ihre Art für den Support. 30.000 Euro fließen in die aktuelle Ausgabe. „Und zum Beispiel achten wir auf gleiche Bezahlung. Wir möchten auch damit zu Ausdruck bringen, wie wichtig jeder einzelne Beitrag ist und dass man auf Augenhöhe miteinander Musik macht“, sagt Krier.

