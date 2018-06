Musik landauf landab: Die "Fête de la Musique" hat begonnen

Florence Ahlborn, neue Vorsitzende der „asbl Fête de la Musique“, will die Musik noch stärker als bisher zu den Menschen hinführen. Während einer ganzen Woche wird wieder landesweit musiziert.

Auftakt der „Fête de la musique“ war an diesem Freitag an der Haltestelle der neuen Schrägseilbahn Pfaffenthal zwischen Tram und Eisenbahn. Öffentlicher Verkehr verbindet – Musik auch. Ist der neue Bahnhof ein symbolischer Ort?

Wir haben die Haltestelle Pfaffenthal ausgesucht, da wir Musik an ungewohnten Orten aufführen wollen. Nicht in Konzertsälen oder Kulturhäusern, die über das gesamte Jahr kulturelle Aktivitäten programmieren. Die Musik soll zum Publikum gebracht werden, nicht umgekehrt. Das ist die Grundidee.



Die „Fête de la Musique“ findet auch an der „Place de l’Europe“ statt. In der Philharmonie ist aber die Musik das ganze Jahr zu Hause. Warum dieser Platz?



Das liegt daran, dass der „Fonds d’urbanisation du Kirchberg“ neuer Partner der Veranstaltung ist. In Kirchberg gibt es nicht nur europäische Institutionen und Banken, dort wohnen auch Menschen. Die Musik soll diese Bewohner ebenfalls erreichen. Das Orchester der Philharmonie organisiert kleine, originelle Konzerte, die unter freiem Himmel auf dem großen Platz stattfinden. Musiker des OPL und des „Club de Musique des Institutions européennes“ spielen am Freitag von 12 bis 14 Uhr.

Wie wird eine „Fête de la Musique“ denn überhaupt organisiert?

Wir koordinieren. Die Veranstalter oder Musiker kommen mit ihren Projekten zu uns. Wir geben ihnen vor allem eine logistische Unterstützung und machen auf die Konzerte dank unserer Webseite aufmerksam. Die „Fête de la Musique“ könnte nicht funktionieren, ohne die freiwilligen Helfer.

Die Musiker kommen zu Ihnen. Suchen Sie keine Musiker, die an den sieben Tagen auftreten könnten?

Die Veranstalter reichen ihre Projekte ein. Ein Gremium entscheidet dann, inwieweit diese unterstützt werden kann. Die Hilfe geht aber, wie gesagt, über das Finanzielle hinaus. Es ist vor allem eine logistische Hilfe.

Die Musiker spielen honorarfrei …

Das ist auch eine Grundidee der „Fête de la Musique“. An diesem Tag werden keine Autorenrechte an die Sacem gezahlt. Anfallende Kosten werden zurückerstattet, denn es soll nicht so sein, dass die Musiker in die eigene Tasche greifen müssen, um auftreten zu dürfen. Honorare aber werden keine gezahlt. Die Konzerte sind gratis.

Was muss man tun, um 2019 dabei zu sein?

Man reicht sein Formular ein, das auf der Website verfügbar ist. Ich habe erst vor Kurzem den Vorsitz der „asbl Fête de la Musique“ übernommen und möchte in den kommenden Monaten hinterfragen, welche Erwartungen das Publikum und die Musiker an das Musikfest stellen. Dabei sollen auch die Prozeduren zum aktiven Mitmachen vereinfacht werden. Wir wollen, dass es ein großes populäres Fest wird, an dem viele teilnehmen können.

2017 hatte die „Fête de la Musique“ 20 Prozent mehr Besucher als im Jahr zuvor. Diesmal ist die Veranstaltung um einen Tag länger – es sind sieben Tage. Erwarten Sie sich diesmal einen weiteren Zuwachs?

Die Zahl ist sehr stark von den Wetterbedingungen abhängig. Man kann nichts voraussagen. Die „Fête de la Musique“ ist aber ein sehr populäres Fest, das sich an alle richtet. Alle Musikrichtungen sind dabei vertreten, es gibt Profi- und Amateurmusiker, es wird Musik aus der ganzen Welt gespielt, was in einem multikulturellen Land sehr spannend ist. Jeder soll daran teilnehmen können – aktiv oder passiv

Schaut man über die interaktive Karte auf Ihrer Website, so stellt man regionale Unterschiede fest: Eine starke Präsenz im Süden, viele weiße Flecken im Norden. Warum das?

Wir müssen herausfinden, warum einige Städte und Regionen noch nicht mitmachen und wie wir ihnen helfen können. Es liegt mir schon am Herzen, da aktiv zu werden. In Redingen gibt es eine Musikschule, Mersch hat viele Einwohner, es wäre gut, wenn dort etwas stattfinden würde.

In Luxemburg hat die „Fête de la Musique“ also noch viel Luft nach oben…

Ja, das hat sie ganz bestimmt.

Highlights der 17. „Fête de la Musique“

Auftakt ist am Freitag, 15. Juni, um 7 Uhr an der Haltestelle der Schrägseilbahn Pfaffenthal/Kirchberg mit einem Konzert von Saxitude. Auch am P&R Bouillon und im Bahnhof Luxemburg wird bereits frühmorgens musiziert. In der Mittagsstunde verlagert sich die Musik dann in der Hauptstadt auf die Place de l'Europe, die Place d'Armes, den Knuedler und das Parvis des nationalen Geschichts- und Kunstmuseums. Am Abend finden Konzerte auf weiteren 20 Bühnen statt, darunter wie gewohnt auch in der Sauerwiss, in Gasperich.

Düdelingen, Vorreiter in Luxemburg der „Fête de la Musique“, organisiert am kommenden Freitag und Samstag bereits sein 25. Musikfest, das verteilt auf die gesamte Stadt auf 16 Bühnen stattfinden wird.

In Kayl führen am Mittwoch, 20. Juni, die Flüchtlinge die Musik ihrer Heimatländer auf, derweil in Differdingen ebenfalls am Mittwoch „Rockin' 100“ angesagt ist: Hierbei studieren hundert Musiker zusammen im Parc Gerlache drei Musikstücke ein. In Echternach ist die „Fête de la Musique“ an diesem Samstag und Sonntag. 600 Musiker treten auf 14 Bühnen auf.

Die Musikschulen der UGDA zeigen ihr Können landesweit in neun Gemeinden. Vor allem Rock- und Popmusik wird in Bridel am Samstag um 17.30 Uhr aufgeführt, die Musik spielt aber auch in Niederanven, Bartringen, Steinfort, Ettelbrück, Dalheim, Wellenstein, Grevenmacher und am traditionellen „Museksdag“ der UGDA auf der „Place d'Armes“.