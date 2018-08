Noch bis Mittwochabend findet in Luxemburg-Stadt das MeeYouZik-Festival statt. Ganz nach dem Motto "eine weltoffene Hauptstadt" treten mehrere Künstler aus der internationalen Musikszene auf.

Kultur 26

Musik aus aller Welt

Am Dienstag fanden die ersten Konzerte des MeeYouZik-Festivals in Luxemburg-Stadt statt. Ganz nach dem Motto "eine weltoffene Hauptstadt" traten mehrere Künstler aus der internationalen Musikszene auf. Noch bis Mittwochabend werden Besucher sowohl musikalisch als auch gastronomisch unterhalten.

Rund 25 Künstler aus der internationalen Musikszene nehmen in der diesjährigen Ausgabe des MeYouZik-Festival teil. Die ersten Konzerte fanden bereits am Dienstagabend auf der Place Guillaume II und in der rue du Saint-Esprit statt. Hier einige Eindrücke.



26 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Aber auch am Mittwoch können sich Musikliebhaber freuen. Auf der Open-Air-Bühnen auf der Place de la Constitution, Place GuillaumeII., Place d'Armes, in der rue du Saint-Esprit und in den Bock-Kasematten werden mehrere Konzerte stattfinden.



Zugleich werden Besucher von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr auf der Place de la Constitution im MeeYouVillage empfangen. Dort stellen unter anderem ehrenamtliche Vereinigungen aus Luxemburg ihre humanitären Projekte in aller Welt vor.



Gastronomisch und handwerklich wird es ebenfalls Vieles zu entdecken geben. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos.