Museumsnacht: Höher, schneller, weiter

Bei der 19. Ausgabe des Hauptstadtevents wird es sportlich.

"Les musées étant des plates-formes ouvertes à tous les mouvements: physique, émotionnel et intellectuel", so die Veranstalter.

Durchaus hat ja der breite Museumsstreifzug von der Villa Vauban im Zentrum bis zum Mudam in Kirchberg – das zeigt die Erfahrung aus den Vorjahren – schon mal etwas Sportliches. "Und? Wie viele Museen hast du schon durch? Schaffst du die Strecke zu Fuß? Geht es bei der Kälte und dem Regen?"

Hartgesottene Kulturnächtler haben sich ein taffes Programm aufgesetzt, wollen neben den Ausstellungen die eigens anberaumten Konzerte und Performances nicht verpassen – oder stellen sich mit allen Kräften trotz des Rummels der Herausforderung, tiefer in ganz neue Gedankenspiele einzutauchen; eine Pause an den kulinarischen Verpflegungsstationen inklusive.

Die Tipps der Redaktion

Die Vögel zwitschern's von den Dächern ...

Das Natur Musée wird allzu oft und ganz zu Unrecht in die Kategorie „Kinderkram“ angetan. Dabei hat es auch einem erwachsenen und abgeklärten Publikum so manche Entdeckung zu bieten. Haben nämlich vor allem die gemeinhin in ihrem Alltag mit allerlei Arten von Vullen zu tun, dürfte die Besichtigung der „Crazy Birds“-Schau da durchaus erbaulich sein. Umso mehr, da Ben's Grooving Bunch Besuchern mit ihrer Mischung aus Old-School-Jazz, Electro, EDM und Hip-Hop kräftig einheizen wird. Ach ja, mit der Kinderzeit hat das Natur Musée dann doch etwas zu tun: Es vermittelt – allen – eine wahrlich kindliche Entdeckerfreude. (Vesna Andonovic) Um 19, 21 und 23 Uhr im Natur Musée.

Tanzbein schwingen wie in den Zwanzigern

Das Jahr 1919 fiel in eine bewegte Zeit – das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt, Frauen durften an die Urne. Zur Museumsnacht am Samstag und passend zur Ausstellung #Wielewatmirsinn hat das Nationalmuseum das politische Parkett mit dem musikalischen verknüpft. Die Cojellico's Jangen spielen Charleston, Jazz und Swing, Musik also aus einer fröhlichen und lebensfrohen Epoche. Musiker von damals waren Meister des Subtexts, wie man zum Beispiel aus dem deutschen Schlager von 1929 „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n“ unschwer heraushören kann. Wahlrecht ja, aber vielleicht auch ein bisschen mehr. (Marc Thill) Um 19.30, 21 und 22.30 Uhr im MNHA.

Musikalische Ode an den Nationalpoeten

In der Erstaufführung von „De Scholtschéin“ im Jahr 1855 wird die Initialzündung des Luxemburger Theaters gesehen – verfasst hat das Stück Edmond de la Fontaine (1823-1891), besser bekannt als Dicks. Den bekannten Nationaldichter stellt eine Reihe von Künstlern in der Musikperformance „Gedicks“ im Musée Dräi Eechelen vor. Während sich die Schauspieler Claude Fritz, Pierre Bodry, Danielle Wenner, Marcel Hamilius und Gerard Heinen auf die biografischen Spuren von Dicks begeben, begleitet Paul Dahm am Piano das Treiben. Dabei werden sowohl Gedichte als auch Operetten des Poeten zum Besten gegeben. (Sophia Schülke) Um 20 und 21.30 Uhr im Musée Dräi Eechelen.

Avec obstination et persévérance

Lundi passé à la Philharmonie et demain soir au Mudam: le «Canto Ostinato» de Simeon Ten Holt. C'est au percussionniste Victor Kraus (marimba) que revient le mérite d'avoir réarrangé la composition pour son ensemble composé de Kae Shiraki (piano), Aniela Stoffels (flûte), Max Mausen (clarinette), Pascal Schumacher (vibraphone) et Emre Sevindik (musique électronique). Le «Canto Ostinato» est une œuvre de musique minimaliste, défendue par les compositeurs Steve Reich, Philipp Glass et John Adams et qui se base sur la répétition infinie de structures mélodiques et rythmiques. (Thierry Hick) À 20 et 22 heure au Mudam. Durée 90 minutes.