Museumsnacht: Sehen, Staunen und Bewundern

Wenn acht Museen zusammenarbeiten, sind die Besucher die Gewinner. Fotogalerie des Kulturevents von Samstagabend.

(TJ) - Seit numehr 20 Jahren ist sie ein fester Bestandteil der Kulturszene in Luxemburg: Die „Nuit des Musées“ zog am Samstag einmal mehr zahlreiche Besucher in ihren Bann.

Wie gewohnt, konnten Kulturfreunde mit einem Kombiticket am Samstagabend von 17 bis 1 Uhr sämtliche Museen der Stadt Luxemburg besichtigen.

Villa Vauban, Casino Luxemburg, Lëtzebuerg City Museum, Musée National d'Histoire et d'Art, Naturmusée, Musée Dräi Eechelen und Mudam Luxembourg standen bis spät in die Nacht offen und gewährten Einblick in ihre Ausstellungen. Wer um 1 Uhr noch nicht nach Haus wollte, konnte den Rundgang zusätzlich bei einer Nuit Blanche im Casino ausklingen lassen. Dass das Ereignis unter den Bestimmungen des CovidCheck durchgeführt wurde, versteht sich von selbst.

Ein extra zusammengestelltes Programm aus Führungen, Musik, Performances, Workshops, kulinarischen Überraschungen und einer festlichen Afterparty im Casino Luxembourg organisiert von Lagerkultur war zusammengestellt worden, sodass die Besucher voll auf ihre Kosten kamen. Für den Transport zwischen den einzelnen Kulturstätten sorgten Shuttlebusse.

Die Museumsnacht war im Jahr 2001, auf Initiative der Gruppe „d'stater muséeën“ ins Leben gerufen worden.

