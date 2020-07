Mudia: das Museum mit i-Tüppfelchen

Auf der Suche nach dem perfekten Sommerausflug mit Kindern? In Redu wartet ein kleines Museum – mit Wow-Effekt

Langweilig? Verstaubt? Öde? Von wegen! Ein kleines Privatmuseum im belgischen "Village du livre" Redu, knapp 50 Minuten Autofahrt von der luxemburgischen Grenze entfernt, präsentiert Kunst auf frische-unterhaltsame und ganz interaktive Weise - und dabei werden Gemälde lebendig und es riecht nach Pfannkuchen

Es gibt bekanntlich ein Museum für alles: ein Schokoladenmuseum in Brüssel, ein Ramennudel-Museum in Osaka, ein Toiletten-Museum in Neu-Delhi – selbst Folter- und Erotikmuseen sprießen ein bisschen überall auf der Welt wie Franchise-Pilze aus dem Boden der Großstädte.

Doch eines gab es bislang nicht: ein Museum für Menschen, die solche eigentlich gar nicht mögen – weil Museen, wie noch allzu viele Zeitgenossen annehmen, ja öde und langweilig sind und alte Schinken von der ungenießbaren Sorte präsentieren ...