„Le Livre de la Jungle – Jungle Book“, die Inszenierung des preisgekrönten US-amerikanischen Theatermachers Robert Wilson, feiert am Freitagabend Weltpremiere im Grand Théâtre.

Mowglis mechanische Freiheit

Sophia SCHÜLKE „Le Livre de la Jungle – Jungle Book“, die Inszenierung des preisgekrönten US-amerikanischen Theatermachers Robert Wilson, feiert am Freitagabend Weltpremiere im Grand Théâtre. Das Stück mit Musik von CocoRosie ist für die ganze Familie gedacht.

„Es ist eine klassische Geschichte, ein antiker Mythos, geradezu Teil unseres psychischen Unterbewussten.“ Der preisgekrönte US-amerikanische Theatermacher Robert Wilson hat sich Rudyard Kiplings berühmten Stoff um Findelkind Mowgli, das im Urwald von einem Wolfsrudel großgezogen wird, angenommen.

Heute Abend feiert „Le Livre de la Jungle – Jungle Book“, das für die ganze Familie gedacht ist, im Grand Théâtre Weltpremiere. Wilson zeichnet für Regie, Kulissen und Licht verantwortlich. Damit bringt er, nach „Two Lips and Dancers and Space“ 2004 und vier Jahre später „Oh les beaux jours“, bereits die dritte Weltpremiere in Luxemburg zur Aufführung.

Bei der Pressevorstellung des Stücks schien der Altmeister wenig über seine Version von Kiplings Klassiker verraten zu wollen. Stattdessen machte er mit Gebell auf sich aufmerksam, um dann sein Verständnis von Schauspielkunst darzulegen und einige Kostproben zu geben. „Ich hasse Naturalismus“, gab er den Zuhörern noch mit auf den Weg.



Musik von Bildhauerinnen

Die Musik für „Le Livre de la Jungle – Jungle Book“ hat die Band CocoRosie, bekannt für ihren surrealen Folk Pop, komponiert. Mit dem Duo arbeitet Wilson zum vierten Mal zusammen. Für Mowglis Geschichte liefern die beiden Schwestern englischsprachige Songs, die mit Titeln wie „Law of the Jungle“ und „Monkey Talk“ das französischsprachige Bühnengeschehen vervollständigen. Wilson lobt die Zusammenarbeit. „Sie sind nicht nur Musikerinnen, sondern auch Bildhauerinnen.“

Theatermacher Robert Wilson arbeitet zum vierten Mal mit Bianca (links) und Sierra Casady (rechts), die Schwestern machen unter dem Namen CocoRosie surrealen Folk Pop, zusammen. Foto: Lucie Jansch

Wilson hat derzeit drei große Produktionen in Arbeit, die nicht nur durch zeitliche Nähe miteinander verwoben sind. Verdis Oper „Otello“ hat er eben für die Osterfestspiele in Baden-Baden auf die Bühne gebracht, wobei die Kritiker allerdings eine „eisgekühlt erstarrte Optik“ bemängelten und Buhrufe des Publikums notierten, dafür aber die Sänger, darunter Sopranistin Sonya Yoncheva, lobten.

Übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie Meinungen über glaubwürdige Darstellungen auseinandergehen können. Vor der Luxemburger Presse hatte Wilson über „eine Opernsängerin in Baden-Baden“ erklärt, dass er mit deren Spiel nicht warm werde: „Ich glaube ihr nicht eine Sekunde. Musik kann man nicht ausdrücken, man fühlt und empfängt sie, das ist der Ausdruck.“ Aber das war ja mitten im unvollendeten Probenprozess, während dem der Altmeister für die Vorstellung von „Jungle Book“ von Baden-Baden nach Luxemburg gefahren war.

Natürliche Bewegungen

Am 22. Mai feiert dann noch seine Inszenierung von „Mary Said What She Said“ mit Isabelle Huppert am Pariser Théâtre de la Ville Premiere. Über Huppert indes sang Wilson auf einer Pariser Pressekonferenz im Februar Loblieder: „Sie ist außergewöhnlich in meiner Arbeit, weil sie abstrakt denken kann.“

Der Texaner mag bekanntermaßen weder Broadwayshows noch Opern, schätzt aber die Arbeit der Choreografen George Balanchine und Merce Cunningham sowie des Komponisten John Cage, weil er sich bei ihnen am „mentalen und virtuellen Platz“ erfreue, den die Künstler entstehen ließen. Denn Bewegung müsse natürlich sein. „Je mehr man übt, umso freier wird man; je mechanischer wir sind, umso freier sind wir“, hatte Wilson in Paris erklärt.



Bekannt für ein ästhetisch starkes Bildtheater, das Lichtkunst mit schaurig-schönem Surrealismus und mechanischen Bewegungen verbindet, ist Wilson gewohnt, dass seine Arbeit nicht nur Preise gewinnt, sondern auch die Zuschauerschaft spaltet. „Für einige ist meine Arbeit sehr anders als das, was wir sonst im Theater gewohnt sind, das kann ein Schock sein.“ So ähnlich wie Mowglis Reise vom Dschungel ins Dorf.

„Jungle Book“ im Grand Théâtre, Freitag und Samstag 20 Uhr, Sonntag 15 Uhr. Karten unter Tel. 47 08 95 1 und www.luxembourg-ticket.lu