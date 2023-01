Das Konzert im Großen Saal in Kirchberg bringt viele Talente aus dem Großherzogtum zusammen.

Motto „LëtzMusek" ist mehr als ein Titel

Daniel CONRAD Das Konzert im Großen Saal in Kirchberg bringt viele Talente aus dem Großherzogtum zusammen.

Als wäre das Philharmonieprogramm im Januar nicht schon voller Highlights, legt das Konzerthaus zusammen mit dem Sponsor, der Luxemburger Post, am 20.1. um 20 Uhr noch nach: Allein die Namensauflistung lässt Fans der lokalen Musikszene des Großherzogtums höher schlagen. Eben nicht nur die, die sich immer mehr im Ausland einen Namen machen, oder alte Hasen des Business sind im Großen Saal versammelt.

Wie Gast Waltzing, der auch diesmal am Pult des Orchestre Philharmonique du Luxembourg stehen wird, betont: „Déi do gleewen all un dat wat se maachen. Dat sinn déi, wéi ech mengen, déi och weider kënne kommen“. Das sei die Basis der Truppe des Abends, die eigentlich ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Eingeladen zu dem großherzogtümlichen Rundumschlag sind Sascha Ley, Salima Cherifi, André Mergenthaler, David Laborier, Max Serra, Jean-Jacques Mailliet, das Duo Englbrt (Niels Engel und Georges Goerens), das Pol Belardi Quartett und das Trio Dock In Absolute um Jean-Philippe Koch. „Zil ass et en koherente Programm ze hunn, wou all Artist sech gutt presentéiere kann“, sagt Gast Waltzing im Interview, das im Abendprogramm veröffentlicht werden wird.

Auch wenn der Dirigent viele junge Musikerinnen und Musiker vorstellt, warnt er jedoch, die musikalische Karriere allein in Luxemburg aufzubauen: „Also, fir mech dierft nom Studium kee wärend zeng Joer zeréck op Lëtzebuerg kommen. Hei zu Lëtzebuerg ass et immens einfach, ee grousse Fësch an engem klengen Aquarium ze sinn, mee et ass vill méi schwéier ee klenge Fësch an engem risegen Aquarium ze sinn a net gefriess ze ginn. An dat muss een eemol fir d’éischt léieren.“

Er selbst machte es vor, wie man seinen Weg gehen kann. Und wird zum Beispiel mit Angélique Kidjo, mit der er 2016 einen Grammy gewann, weiter auf Tour gehen. „Während der Pandemie arbeitete er mit dem Jazz-Bassisten Kyle Eastwood zusammen. Er arrangierte die Musik aus Filmen mit Clint Eastwood für Kyle Eastwoods Jazzquintett und für Symphonieorchester. Mit diesem Projekt wird er in den Jahren 2023 und 2024 als Dirigent auf Tournee gehen“, schreibt das Team der Philharmonie zur aktuellen Arbeit Waltzings.

Das Konzert wird parallel zum Live-Abend aufgezeichnet und später über die YouTube-Präsenz der Philharmonie und den Facebook-Account des Konzerthauses online verfügbar sein. Tickets gibt es ab 25 Euro (erm. ab 15 Euro) über www.philharmonie.lu

