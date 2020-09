Mostra: „Das digitale Festival ist nur Methadon“

Filmemacher Christian Petzold freut sich auf Venedig – wo er diesmal in der Jury sitzt.

Das Filmfestival Venedig soll trotz Pandemie stattfinden. Der deutsche Regisseur Christian Petzold, dessen „Undine“ bis vor Kurzem in den Luxemburger Kinos zu sehen war, sitzt in diesem Jahr in der internationalen Jury. Im Interview verrät er, was er von dem Filmfestival erwartet, wie er seine Infektion mit dem Coronavirus erlebt hat – und warum er für sein DVD-Regal manchmal belächelt wird.



Christian Petzold, Venedig ist eines der ersten Filmfestivals, das wieder stattfindet ...