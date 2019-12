Bei dem Mosel Musikfestival werden Musikfreunde im Sommer 2020 voll auf ihre Kosten kommen: Fast 60 Konzerte sind entlang der Mosel, von Luxemburg bis Koblenz, geplant.

Mosel Musikfestival 2020 wartet mit fast 60 Konzerten auf

Bei dem Mosel Musikfestival werden Musikfreunde im Sommer 2020 voll auf ihre Kosten kommen: Fast 60 Konzerte sind entlang der Mosel, von Luxemburg bis Koblenz, geplant.

(dpa/lrs) - Mit einer Reihe ungewöhnlicher Konzerte wartet das Mosel Musikfestival 2020 auf. Insgesamt knapp 60 Konzerte stehen bei dem Festival entlang der Mosel von Luxemburg bis Koblenz auf dem Programm.

Am 30. August sei im Trifolion im luxemburgischen Echternach ein "Parfüm-Konzert" geplant, bei dem das Publikum Musik nicht nur hören, sondern auch riechen könne. Neben dem olfaktorischen Erlebnis am 30. August gibt es in der Abteistadt Echternach noch ein weiteres Konzert. Am 14. August tritt, ebenfalls im Trifolion, das Landesjugendorchester RLP zusammen mit Benedict Kloeckner auf.



Im Echternacher Trifolion finden im August 2020 zwei Konzerte im Rahmen des Mosel Musikfestivals statt. Foto: Anouk Antony

Zum Start der Reihe am 5. Juli soll es außerdem ein "Dunkelkonzert" geben, bei dem die Besucher mit Augenmasken in die Pfarrkirche in Trier-Heiligkreuz geführt werden, teilten die Macher des Festivals am Freitag in Trier mit. Das Publikum werde dann "in völliger Dunkelheit" Auszüge von Ludwig van Beethovens komponierter Schauspielmusik zum Goethe-Drama "Egmont" erleben.

Internationaler Beethoven-Preis an Pianist Igor Levit Der russisch-deutsche Musiker erhält die Auszeichnung für sein gesellschaftliches und politisches Engagement.

Beim Konzertkonzept des "Lights Out Trio" im Gipsbergwerk in Ralingen am 25. September sitzen die Musiker selbst mit im Dunkeln. Es solle ein "Konzertsommer für alle Sinne" werden, hieß es. Dazu gehörten auch mehrere Konzerte bei renommierten Weingütern entlang der Mosel.

Im Fokus stehe 2020 auch ein Jubiläum: Der 250. Geburtstag van Beethovens. Vom 21. bis 23. August sowie vom 18. bis 20. September würden Beethoven-Streichquartette dargeboten: Unter anderem von den Ensembles Castalian String Quartet aus Großbritannien, Calidore String Quartet aus den USA, Novus String Quartet aus Südkorea und Schumann Quartett aus Deutschland.

Seinen feierlichen Abschluss wird das Mosel Musikfestival am 3. Oktober im Trierer Dom finden. Foto: Mosel Musikfestival

Zudem werde es "Beethoven-Dialoge" geben, bei denen sich Referenten auf interaktive Weise dem Schaffen Beethovens annäherten. Das Festival endet am 3. Oktober im Trierer Dom.

Zum Festival-Programm geht es hier entlang.