Der britische Schauspieler und Komiker Terry Jones ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Seit mehreren Jahren hatte Jones an einer seltenen Form von Demenz gelitten.

Kultur 1

Monty Python-Komiker Terry Jones gestorben

Tom RUEDELL Der britische Schauspieler und Komiker Terry Jones ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Seit mehreren Jahren hatte Jones an einer seltenen Form von Demenz gelitten.

(tom/jt) - Der britische Schauspieler und Regisseur Terry Jones ist tot. Das Mitglied der Komikertruppe Monty Python wurde 77 Jahre alt.

Die Familie von Terry Jones bestätigte den Tod in einer Presseerklärung. "Seine Arbeit mit den Monty Pythons, seine Bücher, Fernsehsendungen und Gedichte werden für immer weiterleben", heißt es darin.

Jones führte unter anderem bei den Python-Filmen "Das Leben des Brian" und "Der Sinn des Lebens" Regie. In "Das Leben des Brian" spielte er auch die Rolle der mürrischen Mutter der Hauptfigur, die so gar nicht damit einverstanden ist, dass ihr Sohn ständig mit dem Messias verwechselt wird.

2016 wurde bekannt, dass der Schauspieler an einer seltenen Form von Demenz, der Frontotemporaldemenz, erkrankt ist.



Monty Python: Die glorreichen Sechs Die Monty Python feiern ihr 50. Jubiläum, ihr Humor könnte aktueller gar nicht sein.

Im Statement seiner Familie heißt es: "Wir hoffen, dass diese Krankheit eines Tages komplett besiegt sein wird. [...] Wir sind dankbar, dass wir unser Leben mit einem außergewöhnlich talentierten, verspielten und glücklichen Mann teilen konnten, dessen Leben authentisch war und, in seinen Worten, 'liebevoll mit Glukose überzogen'".

Die "Glukose"-Floskel ("lovingly frosted with glucose") ist ein Zitat aus "Crunchy Frog", einem der berühmtesten Monty-Python-Sketche mit Terry Jones in der Hauptrolle eines zwielichtigen Geschäftsmannes, der äußerst fragwürdige Süßigkeiten verkauft.

Bereits 1989 war Jones' Python-Kollege Graham Chapman an Krebs gestorben. Die legendäre Komikertruppe, bekannt für ihren intelligenten aber stets schwarzen Humor, hatte ihre Reunion im Jahr 2014 unter das Motto "One down, five to go" gestellt.

Jones war neben seiner Arbeit mit Monty Python vor allem als Dokumentarfilmer, aber auch als Kinderbuchautor erfolgreich. Für die BBC produzierte der studierte Historiker Dokumentationen über die Kreuzzüge und über das Leben im Mittelalter. Seine Erkrankung hatte eine erhebliche Einschränkung seines Kommunikationsvermögens zur Folge, weswegen Jones in den letzten Jahren keine Interviews mehr gab.