Monty Python: Die glorreichen Sechs

Vesna ANDONOVIC

Gumbys aller Länder, vereinigt euch! Denn am 5. Oktober 2019 um 11.30 Uhr (MEZ) wird in der Londoner Chalk Farm Road ein Weltrekordversuch gestartet, der es in sich hat: Er soll nämlich im Roundhouse die größte Gruppe Gumbys aller Zeiten zusammenbringen.