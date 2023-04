Am Dienstagabend war mit Lordi, Babymetal und Sabaton eines der ungewöhnlichsten Tourpakete der letzten Monate in der Rockhal zu Gast.

Sabaton in der Rockhal

Monster-Rocker, Japan-Metal und eine schwermetallene Geschichtsstunde

Dustin MERTES Am Dienstagabend war mit Lordi, Babymetal und Sabaton eines der ungewöhnlichsten Tourpakete der letzten Monate in der Rockhal zu Gast.

Bereits im März letzten Jahres sollte das ungleiche Tourpaket von Schwedens Heavy-Metal-Instanz Sabaton bestehend aus den finnischen Monster-Rockern Lordi und der skuril-hyperaktiven Japan-Metal-Truppe Babymetal in der Rockhal für Abwechslung sorgen, musste jedoch Pandemie-bedingt verschoben werden.

Lordi

Nun war es am Dienstagabend so weit und „The Tour To End All Tours“ startete pünktlich um 19 Uhr mit der Monster-Show von Lordi, welche beim Eurovision Song Contest vor 17 Jahren ihre 15 Minuten Welt- oder zumindest Europaruhm erlebt hatte. Damals gewannen die Schockrocker aus Finnland mit „Hardrock Hallelujah“ völlig überraschend den ESC.

Für den Aufstieg in die Topriege der Metalbands hat es damals trotzdem nicht gereicht, aber auch 17 Jahre später macht das monströse Quintett mit seinen gar nicht mal so schaurigen, erstaunlich tanzbaren Hardrock-Nummern noch mächtig Laune.

Die finnischen Hardrocker Lordi ließen sich nicht von der Warm-Up-Position im Lineup beeindrucken und lieferten die vielleich beste Show des Abends ab. Foto: Elena Arens

Frontmann Tom „Mr. Lordi“ Putaansuu schien die Warm-Up-Position im Tourpaket nichts auszumachen und spielte gut gelaunt mit dem Luxemburger Publikum, in dem er das französischsprachige Publikum gegen die deutschsprachigen Gäste antreten ließ. Die Setlist, die zu mehr als der Hälfte aus den ersten drei Alben der Band bestand, untermauerte allerdings, dass sich im Hause Lordi seit dem ESC-Sieg nicht mehr so viel getan hat.

Babymetal

Babymetal war der vielleicht ungewöhnlichste Name im Lineup. Die japanische Kawaii-Metalband besteht aus drei Sängerinnen, die auch gleichzeitig als Tänzerinnen fungieren, und einer Begleitband namens Kami Band.

In einem für westliche Ohren und Augen erst mal höchst ungewöhnlichen Mix aus Metal und J-Pop entfachten die drei Japanerinnen dennoch erstaunliche Begeisterungsstürme in der Rockhal. Auch die japanischen Texte wurden gekonnt und lautstark mitgesungen. Dass das Konzept aufgeht, zeigt auch der auf den 7. Dezember angesetzte nächste Stopp der Band in der Rockhal. Und dann gibt es Babymetal sogar als Headliner.

Sabaton

Die schwedische Heavy-Metal-Band Sabaton führte die „The Tour To End All Tours“ am Dienstagabend mit einer gewaltigen Produktion an, die die Rockhal schon mit bei den ersten Tönen mit Pyro-Salven in ein Schlachtfeld verwandelte. Das kommt nicht von ungefähr, behandelt das schwedische Quintett doch in erster Linie militärhistorische Themen. Das sorgt immer wieder für kontroverse Diskussionen.

Weltkriegs-Soldaten mit Flammenwerfer: Vielleicht eines der unangenehmsten Bilder in der Bühnen-Show von Sabaton. Foto: Elena Arens

Während Sabaton selbst behaupten, man verherrliche den Krieg nicht und bilde Geschichten ab, die eben so passiert sind, wirken die oft heroischen Power-Metal-Gebilde nicht selten glorifizierend. Wenn sich zu den ständigen Feuersäulen dann auch noch Videointros, die an Missionsbeschreibungen aus einem Videospiel erinnern, und Statisten gesellen, die in Soldatenkleidung von zwei Podesten mit Flammenwerfern in Richtung Publikum schießen, kann von einer differenzierten Darstellung keine Rede sein.

um weitere Bilder zu sehen. Bassist Pär Sundström lieferte den vielleicht intimsten Moment der Show ab. Foto: Elena Arens Sabaton hatte am Dienstagbend sichtlich Spaß in der Rockhal. Foto: Elena Arens Die Rockhal stand am Dienstagabend unter beinahe permanentem Pyro-Bombardement. Foto: Elena Arens Sänger Joakim Brodén hat das Publikum im Griff. Foto: Elena Arens

Am meisten überzeugten die sympathischen Schweden am Dienstagabend immer dann, wenn sie die Kriegs-Requisiten beiseitelegten und stattdessen mit dem Publikum kommunizierten. Das passierte im Gegensatz zu früheren Shows der Band mit der aktuellen Bombast-Produktion definitiv zu selten. Denn eigentlich versteckt sich hinter der Musik von Sabaton recht gradliniger, handwerklich einwandfreier Power Metal mit etwas Orchester-Epik und deutlichem Heavy-Punch. Das lädt zum Headbangen, Mitsingen und manchmal sogar Mitschunkeln ein und würde auch ganz einwandfrei ohne Panzerfäuste, Maschinengewehre und angedeutete Bombenteppiche funktionieren.

Sänger Joakim Brodén zeigte sich jedenfalls gut gelaunt und lobte das Luxemburger Publikum, dass es so zahlreich an einem Dienstagabend erschienen war. In der Tat war die Rockhal brechend voll, wenn auch nicht ganz ausverkauft. Auch der Rest der Band war mit viel Spaß bei der Sache, einen der intimsten Momente schuf das Quintett gegen Ende der regulären Setlist, als Bassist Pär Sundström, nur von einem Spot beleuchtet, den Song „Christmas Truce“ ankündigte. Während tausende Handy-Taschenlampen ein Sternenmeer entfachten, erzählte die Band die bekannte Geschichte des Weihnachtsfestes 1914 in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, in welchem verfeindete Truppen miteinander feierten, in einem durchaus gelungenen Song. So schufen die Schweden vor dem Zugabenblock zumindest einen nachdenklichen Moment, bevor es wieder gut gelaunt in die D-Day-Vertonung „Primo Victoria“ ging.

Der Krieg ist eben doch die Business-Nische der Band, die mit immer größer werdenden Shows und dadurch auch auffälligeren, unangenehmeren Bildern bedient werden muss. Manchmal wünscht man sich da in die Club-Zeiten von Sabaton zurück, wo die Schlachten noch nicht so überdeutlich auf dem Pyro-Tablett serviert wurden. Aus großer Show folgt eben auch große Verantwortung.



