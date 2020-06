Monique Kieffer: Abschied von der Spitze der Nationalbibliothek

Monique Kieffer geht in den Ruhestand - nach über 20 Jahren in Diensten der Nationalbibliothek; ihre Bilanz der Zeit als Direktorin: ein "Kampf".

1999 trat sie als Interimsdirektorin und Krisenmanagerin an – in einer Zeit von Disziplinarverfahren in den BNL-Reihen und einem Innovationsstau. Als spätere Direktorin kämpfte sie mit den Herausforderungen der digitalisierten Wissensgesellschaft und den langen Querelen um den BNL-Neubau in Kirchberg. Kurz vor der Übergabe an Claude Conter sorgt sie sich um die Zukunft der Bibliothek. Ein Interview, bei dem sich Kieffer vorgegebenen Satzanfängen der Redaktion stellt.

„Mein Gefühl zum Abschied ist ...“ ...