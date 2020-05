«Mon public me manque le plus»

Confiné chez lui, le chanteur Adamo s’impatiente de remonter sur scène. Pour retrouver ceux qui comptent le plus: ses fans.

Non, ce n’était pas un poisson d’avril: le concert d’Adamo, le 1er avril à la Philharmonie, n’était pas une blague, mais a dû être reporté à cause du Covid-19 au 25 septembre. En cette période de confinement strict, l’éternel chanteur et charmeur s’impatiente déjà. L’occasion d’évoquer avec lui ses rêves, ses envies, son passage au Luxembourg pour se faire soigner d’une laryngite, sans oublier ce qui est sa raison d’être: la rencontre avec le public.

Adamo, comment vivez-vous ces journées de confinement? ...