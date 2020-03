Mit Nigel und Finny nach Bordeaux

Beim Cartoon Movie, einem internationalen Pitching-Forum für europäische Animationsfilme, ist Luxemburg derzeit Ehrengast.

Die Luxemburger Animationsbranche ist zur Zeit in Bordeaux. Acht Filmproduzenten, fünf Animationsstudios, eine Postproduktionsfirma sowie der Film Fund Luxembourg präsentieren sich beim Cartoon Movie. Noch bis Donnerstag dauert dieses internationale Koproduktions- und Pitching-Forum für europäische Animationsfilme. Luxemburg ist Ehrengast. Fast 900 Filmproduzenten und Filmverleiher aus 38 Ländern geben Einblick in Filme, die in zwei, drei oder gar erst in vier Jahren auf die Leinwand kommen.



Unter den 66 ausgewählten Filmen sind auch zwei Luxemburger Koproduktionen, „Molesworth“ von Melusine Productions, und „Ooops! The Adventure continues…“ von Fabrique d’Images ...