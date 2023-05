Neben dem in Cannes gezeigten „Jeanne du Barry“ und dem neuen „Fast & Furious“ locken diese Woche fünf weitere Filme in die Kinos.

D’Woch am Kino

Mit Johnny Depp als Ludwig XV. zurück ins 18. Jahrhundert

Nora SCHLOESSER Neben dem in Cannes gezeigten „Jeanne du Barry“ und dem neuen „Fast & Furious“ locken diese Woche fünf weitere Filme in die Kinos.

Film- und Kinofans kommen auch diese Woche auf ihre Kosten: Von Historiendrama über Actionfilm bis hin zur Komödie – die großen Leinwände in Luxemburg haben ein vielfältiges Angebot auf Lager.

„Fast X“

Das große Finale der „Fast & Furious“-Reihe mit Vin Diesel als Dominic Toretto steht bald bevor. Mit „Fast X“ kommt diese Woche der erste Teil des Abschlussfilms in die hiesigen Kinos. Action- und Autofans sollten sich den Streifen von Louis Leterrier keinesfalls entgehen lassen. Diesmal geht es um einen Rachefeldzug gegen die ganze Toretto-Familie.

„Boonie Bears - Sauvent la Terre“

Spaß für die ganze Familie bietet der chinesische Science-Fiction-Animationsfilm „Boonie Bears – Sauvent la Terre“. Im achten Film der Reihe entdeckt Bramble ein außerirdisches Objekt, was dazu führt, dass eine überirdische Katze auf die Erde kommt, die seit Jahren von einer Gruppe von Superbösewichten gejagt wird.

„Jeanne du Barry“

Das Historiendrama, das sich um Marie-Jeanne Bécus dreht, ist nicht nur der Eröffnungsfilm der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes, sondern ist ab dieser Woche auch in Luxemburg auf der großen Leinwand zu sehen. In einer der Hauptrollen: Johnny Depp als König Ludwig XV.

„Klondike“

Ein ukrainisch-türkisches Drama, das sich dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine annähert: In „Klondike“ weigert sich eine hochschwangere Frau, ihr Zuhause an der umkämpften ukrainisch-russischen Grenze zu verlassen. Der Film wurde von der Ukraine als Beitrag für die Oscarverleihung 2023 als bester internationaler Film eingereicht und war bei der Berlinale 2022 zu sehen.

„Baghdad Messi“

Der belgisch-kurdische Regisseur Sahim Omar Kalifa erzählt in seinem Drama die Geschichte eines Elfjährigen namens Hamoudi, der leidenschaftlich gerne Fußball spielt und davon träumt, eines Tages das Niveau seines Idols Lionel Messi zu erreichen. Als der Junge in einen schrecklichen Selbstmordanschlag verwickelt wird, wacht er schwer verletzt im Krankenhaus auf.

„Asterix & Obelix im Reich der Mitte“

Lief der fünfte Realfilm nach den berühmten Comics von René Goscinny und Albert Uderzo vor einigen Wochen bereits in einer französischen Fassung in den Luxemburger Kinos, kann man sich die Abenteuer-Komödie nun auch auf Deutsch anschauen. Diesmal geht es um die chinesische Prinzessin Fu Yi, die die Gallier – darunter Asterix und Obelix – um Hilfe bittet.

„Sakra“

In der Romanverfilmung des 1963 erschienen Buches „Demi-Gods and Semi-Devils“ wird sogenannter Shaolin-Krieger von den Ältesten seines Clans beschuldigt, ein Angehöriger der verfeindeten Liao-Dynastie zu sein. Eine Mischung aus Action- und Martial-Arts-Film.

