Noch lässt der Frühling auf sich warten und es ist grau. Also ab ins Kino! Von den neun Filmen, die diese Woche anlaufen, ist für jeden etwas dabei …

D’Woch am Kino

Mit Himbeeren mit Senf gegen den Winterblues

„All the beauty and the bloodshed“

Wer’s politisch mag, sollte den neuen Film der Oscar-prämierten Regisseurin Laura Poitras nicht verpassen. „All the beauty and the bloodshed“ folgt dem Leben des US-amerikanischen Fotografen Nan Goldin und seinem Kampf gegen den Pharmakonzern Sackler – ein emotionaler und intimer Dokumentarfilm.

„Sharaf“

Auch der Spielfilm „Sharaf“ verspricht fesselnd zu werden. Der deutsch-ägyptische Regisseur Samir Nasr erzählt in seinem Film vom Gefängnis als institutionellem Spiegelbild der Gesellschaft. Foucault lässt grüßen!

„Are you lonesome tonight“

Spannend verspricht auch Wen Shipeis Neo-Noir-Thriller „Are you lonesome tonight“ zu werden, der um Schuld und Vergebung kreist. In Hongkong Ende der 1990er gerät das Leben eines jungen Installateurs aus den Fugen, nachdem dieser einen Mann überfährt …

„Evil Dead Rise“

Wer’s blutig mag, sollte den Horrorfilm „Evil Dead Rise“ nicht verpassen. In dem Horrorfilm, der nicht an Gewaltszenen geizt, glänzen die Hauptdarstellerinnen Alyssa Sutherland und Lily Sullivan.

„La vie pour de vrai“

Locker-leicht kommt dagegen Dany Boons Drama „La vie pour de vrai“ mit Charlotte Gainsbourg daher. Eine typisch französische Komödie eben!

„Supereroi“

Wie heißt es noch? Gegensätze ziehen sich an! In dem italienischen Drama verlieben sich zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: eine Comic-Zeichnerin und ein Physik-Professor und stürzen sich kopflos in den Liebesrausch. Paolo Genoveses Drama „Supereroi“ feiert die Leichtigkeit des Seins.

„Lost Transport“

Außerdem laufen zwei luxemburgische Co-Produktionen an: In „Lost Transport“ von Saskia Diesing wird im Frühjahr 1945 ein Zug mit jüdischen Deportierten irgendwo im Nirgendwo zurückgelassen und es entwickelt sich unverhofft eine Freundschaft zwischen drei jungen Frauen mit unterschiedlichem politischen Hintergrund. Eugénie Anselin spielt in dem Drama eine russische Scharfschützin …

„Himbeeren mit Senf“

Ruth Olshans Kinderfilm „Himbeeren mit Senf“ erzählt dagegen das Leben eines Leichenbestatters (Luc Schiltz) aus der Sicht seiner 13-jährigen Tochter Meeri Ehrlich. Meeri wünscht sich, ihre Mutter wäre noch am Leben und sie kann fliegen … In der märchenhaften luxemburgischen Co-Produktion (Amour Fou) spielt auch eine Handvoll hochkarätiger Luxemburger Schauspieler wie Fabienne Hollwege mit. Auch hier wird gestritten, geliebt und gelacht.

