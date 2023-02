Egal ob Drama, Action oder Komödie, die Neustarts locken in den kommenden Tagen ins Kino. Und das nicht nur wegen ihrer prominenten Besetzung.

D’Woch am Kino

Mit diesen Filmen durch die Karnevalsferien

Nora SCHLOESSER Egal ob Drama, Action oder Komödie, die Neustarts locken in den kommenden Tagen ins Kino. Und das nicht nur wegen ihrer prominenten Besetzung.

Eine Reihe Animationsfilme, eine neue Marvel-Produktion und etwas Action: Die neue Kinowoche hat einiges zu bieten.

„Ant-Man and the Wasp: Quantumania“

Für den 31. Marvel Cinematic Universe-Film schlüpft Paul Rudd wieder in die Rolle des Ant-Man. Diesmal muss der Superheld sich zusammen mit The Wasp und seiner Tochter Cassie einen Weg aus dem mysteriösen Quantum-Reich bahnen. Dabei treffen sie auf den Bösewicht Kang.

„A Man called Otto“

Und weiter geht es mit prominenter Besetzung: Tom Hanks ist in dem US-amerikanischen Remake „A Man called Otto“ als verwitweter Rentner zu sehen. Dieser lebt in eine Reihenhaussiedlung in Pittsburgh. Verzweifelt und in Einsamkeit versinkend, entschließt er sich dazu, sich das Leben zu nehmen. Der Einzug einer liebevollen mexikanischen Familie in das Haus gegenüber verändert jedoch alles.

„Alibi.com 2“

Die französische Komödie „Alibi.com“ von Philippe Lacheau geht in die zweite Runde. Nachdem Greg seine Agentur Alibi.com geschlossen und Flo versprochen hat, dass er sie nie wieder anlügen würde, ist Gregs neues Leben ruhig geworden. Bis er beschließt, Flo einen Heiratsantrag zu machen.

„Blanquita“

Basierend auf einem realen Kinderprostitutionsskandal, erzählt „Blanquita“ die Geschichte von Blanca, die Zeugin eines Sexskandals, in den chilenische Politiker verwickelt sind, wird. Ein düsteres Drama, das von der luxemburgischen Firma Tarantula koproduziert wurde.

„Knor“

Babs bekommt von ihrem Großvater ein Schwein namens Chonchon geschenkt. Sie überredet ihre Eltern, das Schwein zu behalten. Doch ihre Eltern sind nicht die größte Bedrohung für Chonchon. Der erste Animationsfilm von Mascha Halberstad, der auch im Rahmen des LuxFilmFestival zu sehen ist.

„Mummies“

Ein weiterer Animationsfilm, der diese Woche anläuft, ist die spanisch-amerikanische Produktion „Mummies“, in der drei Mumien in einer unterirdischen, geheimen Stadt im alten Ägypten leben.

„Opération Grizzli“

Der Bär Mic-Mac ist mit all seinen Freunden zu neuen Abenteuern zurückgekehrt: Baby Panda ist zwar gewachsen, doch ist es nun Baby Grizzli, das Hilfe braucht, um zu seiner Familie zu gelangen.

„Plane“

Lust auf Action? Dann ist „Plane“ mit Gerard Butler vielleicht genau das Richtige. Hier muss die Maschine einer Billigfluglinie auf einer kleinen philippinischen Insel notlanden. Diese wird allerdings von schwer bewaffneten Rebellen beherrscht.

„Radio Metronom“

„Radio Metronom“ spielt im Bukarest der 1970er-Jahre. Ana und ihre Freunde schicken einen Brief an Metronom, die Musiksendung, die Radio Free Europe heimlich in Rumänien ausstrahlt. Das Drama wurde 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes in der Kategorie „Un certain regard“ mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

„The Inspection“

Ein junger homosexueller Afroamerikaner beschließt, den Marines beizutreten und alles zu tun, was nötig ist, um in einem System erfolgreich zu sein, das ihn ausgrenzen würde.

„Un homme heureux“

Die französische Komödie schildert die Geschichte von Jean, ein konservativer Bürgermeister, und seiner Frau Edith, die ihm nach 40 Jahren ein Geheimnis offenbart: Im Inneren fühlt sie sich als Mann.

„Winnie The Pooh: Blood and Honey“

Wer meint, dass hinter diesem Titel ein Kinderfilm steckt, der irrt sich gewaltig. In der UK-Produktion wird der Knuddelbär „Winnie the Pooh“ zum Serienmörder. Ein Slasher-Film der etwas anderen Art.

„Women Talking“

In einer religiösen Mennonitenkolonie werden zahlreiche Frauen Opfer von Gewaltübergriffen von männlichen Gemeindemitgliedern. Die Frauen müssen nun entscheiden, wie sie dagegen vorgehen möchten.

