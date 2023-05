Der dritte Teil der Marvel-Reihe nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit des mutierten Waschbären Rocket.

Kultur 1 3 Min.

Filmrezension

Mit den „Guardians of the Galaxy“ auf düsterer Mission

Marvin SCHIEBEN Der dritte Teil der Marvel-Reihe nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit des mutierten Waschbären Rocket.

Sechs Jahre ist das letzte Kino-Abenteuer der „Guardians of the Galaxy“ rund um Star-Lord alias Peter Jason Quill, gespielt von Chris Pratt, mittlerweile her. Seitdem wurde es still um die Hüter der Galaxie. In den beiden „Avengers“-Filmen „Infinity“ und „Endgame“ sowie in „Thor: Love and Thunder“ spielten sie nur eine Nebenrolle.

Was in der Zwischenzeit passiert ist? Die meisten Mitglieder der „Guardians“ sind mittlerweile tot. Nachdem Thanos alle Infinity-Steine in seinem Handschuh versammeln konnte und beim danach folgenden Schnipsen die halbe Galaxie ausgelöscht hatte, war für einige Zeit Schluss mit den „Guardians“.

Rocket gerät bereits in den ersten Minuten des Filmes in eine lebensbedrohliche Notlage, aus der ihn nur die anderen Mitglieder der Guardians retten können.

Das führt uns zur Ausgangslage für den dritten Teil der Marvel-Reihe: Thanos ist tot und die „Guardians“ sind es deswegen nicht mehr. Mit einer kleinen Ausnahme: Gamora, die jetzt Ex-Freundin von Star-Lord, hat sich geopfert, um das Universum zu retten. Aber nicht so richtig, denn Gamora lebt – in einer Version aus der Vergangenheit, die niemals Teil der Guardians war und daher nie mit Star-Lord zusammen kam.

Alte Bekannte und neue Feinde

Doch wer braucht schon eine Ex aus der Vergangenheit, wenn er seine zweite Familie Drax, Mantis, Nebula, Rocket und den außerirdischen Baum Groot hat? Nach dem Sieg über Thanos hat sich die Gruppe auf Knowhere niedergelassen, eine Art Miniwelt, die sich auf dem Schädel eines toten Gottes befindet.

Gleich zu Beginn des Filmes ist klar, um welche Figur sich der Film hauptsächlich drehen wird. Nämlich dem mutierten Waschbären Rocket. Dieser gerät bereits in den ersten Minuten des Filmes in eine lebensbedrohliche Notlage, aus der ihn nur die anderen Mitglieder der Guardians retten können. Deswegen schnappt sich die Crew kurzerhand ihr neues Raumschiff und macht sich auf den Weg, um Rocket zu retten. Denn jemand in der Galaxie hat noch eine offene Rechnung mit dem sprechenden Säugetier. Dabei handelt es sich um den High Evolutionary, einen verrückten Wissenschaftler, der sich mit Gott gleich setzt und die perfekte Lebensform zu erschaffen versucht.

Düsterer und vor allem trauriger als seine Vorgänger

Die vorherigen Teile der Reihe glänzten in erster Linie durch witzige Momente und jeder Menge Action. Doch die Storyline geht in diesem Teil einen anderen Weg. Dieser ist weitaus düsterer und traurig. Besonders die Geschichte, die Rockets Vergangenheit ans Licht bringt, treibt dem Zuschauer die Tränen in die Augen. Dieser Einfluss tut dem Film gut, doch trifft sie den Kinobesucher ohne Vorwarnung mitten ins Herz und hinterlässt bei manchen wahrscheinlich ein trauriges Gefühl, das auch noch Stunden nach dem Film anhalten könnte.

Ikonisch für jeden Guardians of the Galaxy Film sind die Mixtapes, die sich Star-Lord im ersten Film noch auf der klassischen Kassette „reinzieht“.

Trotz allem gibt es auch in diesem Film wieder lustige Szenen und ulkige Momente, die den Kinobesucher einen Moment des Fremdschämens (die Jugend würde es „Cringe“ nennen) erleben lassen. Die Action, die die anderen Filme versprochen haben, bleibt aber auch im dritten Teil nicht auf der Strecke. Hin und wieder explodiert etwas, im anderen Moment kommt es zu einer wilden Schießerei. Natürlich ist das Ganze am Ende wieder eine Schlacht der CGI, die keine Grenzen kennt.

80er-Vibes: Ein neuer Film, ein neues Mixtape

Ikonisch für jeden „Guardians of the Galaxy“-Film sind die Mixtapes, die sich Star-Lord im ersten Film noch auf der klassischen Kassette „reinzieht“. Diese ist mittlerweile dem iPod gewichen, trotzdem versprüht der Film musikalisch noch immer die Vibes der 1980er-Jahre. Egal, ob Songs von Bruce Springsteen, Radiohead oder den Beastie Boys: Hier ist für jeden der richtige Song dabei. Doch der Film geht noch einen Schritt weiter, was das Retro-Feeling angeht. So führt die Reise die „Guardians“ auf einen Planeten, der komplett in den 1980er-Jahren stehen geblieben zu sein scheint.

Super Mario Bros. reitet auf der Popkulturwelle Der Film hebt sich aus dem Schatten seines 30 Jahre alten "Vorgängers" und knallt den sozialen Medien einen Ohrwurm vor die Füße.

Durch diesen Mix aus Retro, Comedy und wirklich düsteren Momenten wird der Film keine Sekunde langweilig. Ganz im Gegenteil, der Zuschauer will wissen, wie es weitergeht. Das kann manchmal dauern, denn gerade die Flashbacks zu Rockets Vergangenheit werden nur in kleinen Häppchen vor die Augen des Kinobesuchers geworfen. Alles in allem ein Film für die ganze Familie, wobei man dabei nicht allzu zartbesaitet sein sollte.

„Guardians of the Galaxy Volume 3“ läuft im Ciné Utopia, Kinepolis Belval, Kinepolis Kirchberg und in allen Cinextdoor Kinos.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.