Catherine Naglestad musste am Montag ihre Beteiligung an den beiden Aufführungen der Straussoper „Salomé“ mit dem Orchestre philharmonique du Luxembourg, die am Sonntag im Grand Théâtre Premiere feiert, absagen. Die gefragte Strauss-Interpretin Manuela Uhl erklärte sich spontan bereit, den Part zu übernehmen.