„Mis(s)treated“ gibt bösen Frauen eine Bühne

Lis Dostert treibt in ihrem Debütstück um drei Zuhälterinnen die Grausamkeit sexueller Ausbeutung auf die Spitze. Mit der schwarzen Komödie „Mis(s)treated“ leistet sie aber auch einen Beitrag zur Emanzipation im Theater. Das Stück läuft noch bis Samstag im Théâtre du Centaure.

Als gescheiterte Existenz, als romantischer Liebhaber, der sich in seine Prostituierte verliebt, oder als fiesen Tyrannen. Von der Bühne kennt der Zuschauer die Figur des Zuhälters in mannigfacher Gestalt, aber eben immer als Mann. Lis Dostert hat die Problematik sexueller Ausbeutung nun einmal anders betrachtet: Sie lässt in ihrem Stück drei Frauen als Zuhälter auftreten.



„Es gibt im Theater generell mehr Männer- als Frauenrollen“, konstatiert sie und ergänzt, „warum soll ich jetzt als Frau, zumal, wenn ich selbst spielen will, wieder etwas für Männer schreiben?“ ...