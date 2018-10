„Mir ass et schwëmmeleg“

Nach außen hin trägt der Luxemburger ein schönes Mäntelchen, drinnen aber sieht es düster aus. Charles Muller bringt eine Kurzgeschichte von Guy Rewenig auf die Bühne.

„Déi bescht Manéier, aus der Landschaft ze verschwannen“ ist eine Kurzgeschichte, die Guy Rewenig 2015 im gleichnamigen Sammelband veröffentlicht hat. Ein älteres Paar vom Limpertsberg, Félicie und Henri, sind in einem Schweizer Kurhotel einquartiert und verschrauben sich in absurden bis grotesken Gesprächen, in denen sie mehr aufeinander ein- und aneinander vorbei-, als tatsächlich miteinander reden.

„Die Geschichte hat Hörspielcharakter, und es war insofern ein Leichtes, sie in ein Bühnenstück zu verwandeln“, erklärt Charles Muller, der die Inszenierung vorgenommen hat – Premiere ist an diesem Samstag im hauptstädtischen Kapuzinertheater ...