„Être d’ailleurs en temps de guerre“ thematisiert in Düdelingen die Völkerwanderung während des Ersten Weltkriegs.

Düdelingen zu Beginn des Ersten Weltkriegs: Menschen verlassen den Ort, um in ihre Heimat zurückzukehren, sich dort im Militär zu engagieren. Andere ziehen in die Industriestadt zurück. Wege und Schicksale kreuzen sich, eine Ausstellung zeigt sie auf.

Der Erste Weltkrieg ist der Moment, an dem die Identitäten der in Luxemburg lebenden Bevölkerung in vielen Fällen neu definiert werden ...