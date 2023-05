In Fábio Godinhos mehrsprachigem Dokumentarstück „En Quête“ treffen im Trifolion Geschichten von Migranten und Geflüchteten aufeinander.

Kultur 5 5 Min.

In Echternach

Harte Migrantenschicksale auf der Theaterbühne

Nora SCHLOESSER In Fábio Godinhos mehrsprachigem Dokumentarstück „En Quête“ treffen im Trifolion Geschichten von Migranten und Geflüchteten aufeinander.

Täglich verlassen Menschen ihr Heimatland, um sich anderswo niederzulassen. Darunter befinden sich nicht nur politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge, sondern auch Arbeitsmigranten. Andere wollen wiederum zu ihrer Familie ins Ausland ziehen oder erhoffen sich anderswo ein besseres Leben und andere Möglichkeiten.

Jeder Zuwanderer hat seine eigene Hintergrundgeschichte, persönliche Gründe, sein früheres Leben hinter sich zu lassen und sein ursprüngliches Zuhause aufzugeben. Eines haben Migranten und Geflüchtete jedoch alle gemeinsam: Sie müssen sich in einem für sie oftmals fremden Land zurechtfinden und neu integrieren. Das bringt nicht nur jede Menge Herausforderungen mit sich, sondern führt bei vielen auch zu inneren Identitätskonflikten.

Diesen Phänomenen nähert sich der Luxemburger Schauspieler und Regisseur, Fábio Godinho, der selbst einen portugiesischen Migrationshintergrund hat, in seinem Stück „En Quête“. Das mehrsprachige Dokumentartheaterstück, bei dem unterschiedliche Migrationsschicksale in Luxemburg aufeinandertreffen, zeigt er nun im Echternacher Trifolion.

In Zeiten, in denen Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind und Sudanesen aus ihrem Heimatland vertrieben werden, könnte das Projekt kaum aktueller sein.

Auf Interviews basierendes Stück

„En Quête“ wird im Trifolion im Rahmen der Themenreihe „Migration(s)“ gespielt. Denn wie der Intendant des Echternacher Kulturhauses, Maxime Bender, bereits in einem Interview gegenüber dem „Luxemburger Wort“ hervorhob: „Migration ist schlichtweg eine vorherrschende und vor allem wichtige Thematik und wir im Haus sind alle davon überzeugt, dass kulturelle Events dazu beitragen, verschiedene Kulturen näher zusammenzubringen.“

Dieser Auffassung ist auch Fábio Godinho, der in seinem neuen Stück sowohl professionelle Schauspieler als auch Laiendarsteller auf der Bühne vereint. Er selbst wird ebenfalls zu sehen sein. „Für dieses Projekt lag es mir am Herzen, mit Menschen aus Luxemburg zusammenzuarbeiten, die einen Migrationshintergrund haben und die dem Publikum ihre eigene, aber auch die Geschichte anderer Zuwanderer erzählen“, so der Regisseur.

Fábio Godinho geht es darum, möglichst viele Facetten der Migration auf der Bühne zu vereinen. Foto: Mike Zenari

Dafür hat er mit ca. 15 Leuten unterschiedlicher Herkunft mehrere Interviews geführt. Eine Arbeit, die zwar sehr langwierig war, dafür aber umso spannender: „Die Vorbereitungszeit für das eigentliche Stück hat zwar recht lange gedauert, aber es war eine sehr schöne Arbeit. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt; Menschen mit bewegenden Geschichten und Menschen, die von überall aus der Welt kommen.“

Neue Art und Weise des Schaffens

Fábio Godinho hat beispielsweise mit einer Gruppe von Migranten im vom luxemburgischen Roten Kreuz geleiteten Aufnahmezentrum in Weilerbach Bekanntschaft gemacht und einigen von ihnen zu bestimmten Erfahrungen und Problematiken Fragen gestellt. So fließen nun etwa die Erlebnisse zweier Syrer und zweier afghanischer Frauen in das Stück mit ein.

Das Ganze war für mich eine ganz neue Art und Weise zu arbeiten. Fábio Godinho, Regisseur und Schauspieler

Doch auch die Geschichten einer Russin, einer Schauspielerin mit schwedischem Hintergrund, die von Menschen portugiesischer Abstammung und von Einwohnern Echternachs sind Teil von Fábio Godinhos Inszenierung. In diese fließen allerdings auch fiktionale Elemente ein. Aber das Stück basiert vorrangig auf den Zeugenberichten.

„Das Ganze war für mich eine ganz neue Art und Weise zu arbeiten“, wie Fábio Godinho erklärt. „Bisher fußten meine Theaterinszenierungen immer auf bereits existierenden Texten. Diesmal habe ich alles selbst gesammelt und geschrieben. Aber so eine ,Ecriture de plateau‘ wollte ich schon länger mal machen.“

Potpourri verschiedener Erfahrungen

Das Stück ist im Endeffekt, so der Regisseur, allerdings auch eine Art „Ecriture collective“ geworden. Schließlich haben alle Schauspieler viel Eigeninitiative gezeigt und jeweils ihren eigenen kleinen Monolog verfasst.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Während der Proben von „En Quête“ im Echternacher Trifolion. Fotos: Mike Zenari

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Während der Proben von „En Quête“ im Echternacher Trifolion. Fotos: Mike Zenari Während der Proben von „En Quête“ im Echternacher Trifolion. Fotos: Mike Zenari Während der Proben von „En Quête“ im Echternacher Trifolion. Fotos: Mike Zenari Während der Proben von „En Quête“ im Echternacher Trifolion. Fotos: Mike Zenari Während der Proben von „En Quête“ im Echternacher Trifolion. Fotos: Mike Zenari

„Die Idee war, eine möglichst breite Palette an Migrationserfahrungen und so viele Formen der Migration wie nur machbar auf der Bühne zu zeigen. Beispielsweise haben die beiden syrischen Männer ganz andere Erfahrungen gemacht als die zwei Frauen aus Afghanistan.“ Fábio Godinho gibt den Migranten und Geflüchteten mit „En Quête“ also die Möglichkeit, sich vor einem Publikum zu äußern und ihre Gefühle auszudrücken. Er verleiht ihnen schlichtweg eine Stimme und möchte ihnen Gehör zu verschaffen.

Die Idee war es, eine möglichst breite Palette an Migrationserfahrungen und so viele Formen der Migration, wie nur machbar, auf der Bühne zu zeigen.

Dabei versucht der Regisseur auch seine eigene Geschichte einzubauen, die, wie er selbst sagt, weitaus weniger tragisch war, als die manch anderer Menschen. „Ich bin in Portugal geboren und im Alter von zwei Jahren mit meinen Eltern nach Luxemburg gekommen. Wenn ich so zurückdenke, war meine Migration und Integration deutlich leichter als die von anderen. Da draußen gibt es Menschen, die haben ganz andere, viel schlimmere Dinge erlebt.“

Luxemburgs Multikulturalität im Theater

„En Quête“ gestaltet sich als ein zugängliches, publikumsnahes Stück. Immerhin möchte Fábio Godinho versuchen, diese bedeutende und aktuelle Thematik an so viele Menschen, wie nur möglich, heranzuführen. „Mir war es besonders wichtig, kein elitäres und super intellektuelles Stück zu schreiben. Sondern etwas, das jeder versteht und vor allem auch jeden etwas angeht.“

Wenn Gentests das Dasein des Menschen bestimmen Fabio Godinho über seine Inszenierung der gnadenlosen Dystopie „Die Laborantin“ von Ella Road, teils „Black Mirror“, teils „Brave New World“.

Die Multikulturalität Luxemburgs spiegelt sich auf der Bühne im Trifolion wider. Und das nicht nur anhand der verschiedenen Geschichten, die dort erzählt werden, sondern auch mittels der Sprache. „Jeder spricht in seiner Muttersprache“, so Fábio Godinho.

Nicht zuletzt spielt das Thema „Heimat“ und das Gefühl von „Angekommen sein“ hier ebenfalls eine große Rolle. So hat der Regisseur alle seinen Interviewpartnern immer die Frage gestellt: „Was gewinnst Du, wenn Du in einem neuen Land ankommst und was verlierst Du, wenn Du Deine alte Heimat verlässt?“

Dabei bezieht sich Fábio Godinho auch auf seine eigenen Erfahrungen. „Ich habe oft das Gefühl, dass ich vielleicht etwas nicht erlebt habe, weil ich nicht in Portugal groß geworden bin. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich hier in Luxemburg ganz andere Erfahrungen sammeln konnte als vielleicht anderswo.“

Und es sind wohl diese Unsicherheit und diese „Was-wäre-wenn“-Fragen, über die viele Ein- und Auswanderer beschäftigen und die sie alle miteinander teilen. Problematiken, die Ende Mai in Fábio Godinhos „En Quête“ aufscheinen werden.

_____________

Die Premiere von „En Quête“ findet am Mittwoch, dem 24. Mai, um 20 Uhr im Trifolion in Echternach statt. Das Stück wird ein weiteres Mal am Donnerstag, dem 25. Mai, um 20 Uhr aufgeführt. Weitere Informationen und Tickets unter:

www.trifolion.lu

www.luxembourg-ticket.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.