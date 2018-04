In der ihrer Kolumne "D'Woch am Kino" rückt unsere Filmkritikerin Vesna Andonovic den Neuerscheinungen auf der Leinwand im besten Sinne "aus den Pelz".

Mich laust der Affe

Vesna Andonovic Tierisch ist diese "Woch am Kino": Da laust mich doch glatt der Affe ... Pardon, eigentlich ist es ja ein Gorilla. Und dazu noch ein stattlicher Silberrücken. Er hört auf den (banalen) Namen George – und ist, überraschend über Nacht, zu einem noch imposanteren Exemplar mutiert, als er ohnehin schon ist.

Doch nicht nur das: Aus dem gutmütigen Kerl ist eine wütende Bestie geworden. Zum Glück ist sein haarloser Ziehvater, Primatenforscher Davis Okoye, kein minder ansehnliches Mannsbild. Dwayne „The Rock“ Johnson, der ehemalige Wrestling-Star, der seit Jahren seine berufliche Reorientierung zum Schauspieler vorbildlich vorantreibt, zeigt auch in „Rampage“ viel Muskeln – und hoffentlich (wie gewohnt) ebenso viel Selbstironie.



Einen richtigen Anspruch darf man wohl von der Adaptierung eines Arcade-Kultspiels aus den 1980er-Jahren nicht erwarten, aber manchmal reichen halt einfach pure Unterhaltung und ein Popcornbecher zum perfekten Kinoglück.



Und „Rampage“ ist nicht das einzige animalische Highlight der Filmwoche: Auch Kultregisseur Wes Anderson kehrt mit „Isle of Dogs“ – Silberner Bären für die Regie bei der letzten Berlinale und Abschlussfilm des LuxFilmFests – mit einer märchenhaften Geschichte um den japanischen Jungen Atari auf die große Leinwand zurück, der sich aufmacht, seinen besten Freund aus der Inselquarantäne zu befreien.

Gewohnt liebenswert, schräg und unverkennbar ästhetisch erzählt Anderson seine „Underdog“-Geschichte in Stop-Motion-Animation. Allein schon das Stimmen-Casting mit unter anderem Bill Murray, Greta Gerwig, Edward Norton und Frances McDormand dürfte so manchen Regisseur vor Neid erblassen lassen! Nicht weniger animalisch – einfach nur in Pferdestärken umgerechnet – wird dann auch das fünfte Aufwärmen der „Taxi“-Reihe ausfallen.



Seine Fans dürfte der Film mit schnellen Autos und echten Kerlen dennoch finden. Ich für meinen Teil halte mich dann doch lieber an die Gorillas und Hunde – sie wissen schon: Je mehr ich die Menschen kenne, umso lieber hab' ich die Tiere ...



