(mij) – Joel Meyerowitz, geboren 1938 in New York, zählt zu den Mitbegründern der Street und New Color Photography. Seine Arbeiten sind vor allem bestimmt von den Zufallsmomenten des Alltags, die er als kleine Kunstwerke für die Nachwelt festhält. Der US-Amerikaner, der nach einem Malereistudium zunächst als Werbegrafiker arbeitet, greift ab 1962 verstärkt zur Kamera. Rasch entdeckt er die Farbfotografie für sich – und das zu einer Zeit, in der Künstler sich nur in Schwarz-Weiß ausleben wollen.



Ausgestattet mit einer Pentax-Kamera dokumentiert er alles, was ihm vor die Linse kommt – selbst aus dem Auto heraus. Viele Aufnahmen entstehen auf einer Reise, die ihn ab 1966 quer durch Europa führt: von England über Deutschland und Italien nach Marokko und in die Türkei. Zurück in den USA widmet er sich weiterhin der Street Photography. Ganz darauf festgelegt ist er jedoch nie, was seine Lichtstudien (1976) und zahlreiche Porträtaufnahmen beweisen.

Das C/O Berlin zeigt als erstes Museum in Deutschland in einer Ausstellung einen Überblick über die verschiedenen Schaffensphasen des Künstlers von den 1960er-Jahren bis hin zur Gegenwart. Neben Street-Photography- und Porträtaufnahmen ist auch die fotografische Dokumentation der Aufräumarbeiten des Terroranschlags vom 11. September 2001 in New York ausgestellt, die nicht nur die Zerstörung eindrucksvoll wiedergibt, sondern auch die vielen fleißigen Helfer porträtiert.

Effektvoll und verstörend

Auf der ersten Etage des Amerika-Hauses ist die Einzelausstellung mit den Werken des Künstlers Torbjørn Rødland untergebracht. Der Fotograf, der 1970 in Stavanger (Norwegen) geboren wurde, lebt und arbeitet heute in Los Angeles. Anders als im Erdgeschoss, wo eine Vielzahl von Fotografien eine große Zusammenfassung des Schaffens von Meyerowitz liefern, beschränkt sich Kuratorin Christin Bertrand hier auf eine Auswahl weniger Aufnahmen, die im Großformat auf den Besucher einwirken.



Wirklich entschlüsseln lassen sich die Motive nicht, denn Rødland versucht absichtlich, die Gedankenströme des Betrachters in verschiedene Richtungen zu lenken. Was genau die zerrupfte Zimtschnecke, in der eine Zahnprothese steckt, oder die nackte Frau mit Schuhen an den Händen darstellen sollen, bleibt offen.

Bewusst spielt der skandinavischstämmige Künstler mit den Vorstellungen des Betrachters. Denn das, was auf den ersten Blick wie eine geschickt inszenierte Werbeaufnahme wirkt, scheint doch nicht so schnell entschlüsselbar, wie es sich der Rezipient erhofft. Kunstvoll inszeniert und dabei doch irgendwie real und verstörend – hier bleibt die Interpretation dem Besucher überlassen.

„Joel Meyerowitz. Why Color? Retrospective“ & „Torbjørn Rødland. Back in Touch“ noch bis zum 11. März im C/O Berlin; täglich 10 bis 20 Uhr; Eintritt: 10 Euro (reduziert 6 Euro)