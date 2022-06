Die Metalband hat ein Konzert in der Schweiz wegen einer Corona-Infektion abgesagt. Könnte nun auch der Auftritt bei „Rock Werchter“ ausfallen?

Corona-Infektion

Metallica sagen Konzert ab - Werchter in Gefahr?

(dme) - Aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb der „Metallica-Familie“ hat die Metalband aus San Francisco ihr heutiges Open-Air-Konzert beim schweizerischen „Out in the Green“-Festival abgesagt. „Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass wir leider nicht in Frauenfeld auftreten können, weil ein Mitglied der Metallica-Familie trotz strengster Hygiene-Maßnahmen Covid positiv getestet wurde“, wird die Band auf dem Instagram-Kanal des Festivals zitiert.

Für luxemburgische Fans, die einen Besuch beim belgischen „Rock Werchter“-Festival am kommenden Freitag geplant haben, beginnt nun das große Zittern. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts über eine Absage des Belgien-Auftritts in zwei Tagen bekannt.

